DSİ, 2024 yılında Eskişehir'de 448 bin dekar tarım arazisini sulayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DSİ, 2024 yılında Eskişehir'de 448 bin dekar tarım arazisini sulayacak

DSİ, 2024 yılında Eskişehir\'de 448 bin dekar tarım arazisini sulayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2024 yılı sulama sezonunda Eskişehir'de toplam 448 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı. DSİ, sulama yatırımlarını hızlandırarak verimli topraklara bereket katmayı hedeflemektedir. Bu sulama projeleriyle tarımda verim artışı sağlanacak, üretim deseni çeşitlenecek ve çiftçi gelirleri artacaktır. Eskişehir'de yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılında ülkemiz ekonomisine 3,25 milyar TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

10.05.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2024 yılı sulama sezonunda Eskişehir'de toplam 448 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bu sebeple özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu çerçevede Eskişehir'de 17 Nisan 2024 tarihinde başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 448 bin dekar tarım arazisi sulanacaktır. Bu alanda yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 3,25 milyar TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Eskişehir, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSİ, 2024 yılında Eskişehir'de 448 bin dekar tarım arazisini sulayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: DSİ, 2024 yılında Eskişehir'de 448 bin dekar tarım arazisini sulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement