Bursa ekonomisine sulama ile katkı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa ekonomisine sulama ile katkı

12.07.2022 12:44
Bursa ekonomisine sulama ile katkı

Bursa'da 15 Mayıs tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 642 bin 840 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr.

Bursa'da 15 Mayıs tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 642 bin 840 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 2022 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 559 milyon 780 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genel Müdür Akca, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon diliyorum. Bizler DSİ olarak Türkiye tarımı ve insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Bandırma Bursa Yolunda trafik kazası: 1 yaralı Bandırma Bursa Yolunda trafik kazası: 1 yaralı AK Parti Bursa teşkilatı bayramlaştı AK Parti Bursa teşkilatı bayramlaştı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa ekonomisine sulama ile katkı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 13:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa ekonomisine sulama ile katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement