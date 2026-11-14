DSİ, Erzurum'un Aşkale, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde arazi toplulaştırma yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum'da bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1, Aziziye ilçesinde 7, Yakutiye ilçesinde 15 bölgede, DSİ Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.