DSİ, Mersin, Tunceli ve Hatay'da taşınmazları acele kamulaştıracak - Son Dakika
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Ekonomi

DSİ, Mersin, Tunceli ve Hatay'da taşınmazları acele kamulaştıracak

DSİ, Mersin, Tunceli ve Hatay\'da taşınmazları acele kamulaştıracak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Mersin, Tunceli ve Hatay'da bulunan bazı taşınmazları acele kamulaştırma kararı aldı. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Mersin Anamur Alaköprü Sulaması İkmali, Tunceli Çemişgezek Cevizlidere Barajı ve Hatay 63. Şube Müdürlüğü Deprem Sonrası Hizmet Binaları ve Tesisleri Yapımı gibi projeler kapsamında DSİ, söz konusu illerdeki taşınmazları hızlı bir şekilde kamulaştıracak.

13.02.2024 08:59  Güncelleme: 09:00
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Mersin, Tunceli ve Hatay'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Mersin Anamur Alaköprü Sulaması İkmali", Çemişgezek Projesi bünyesindeki "Tunceli Çemişgezek Cevizlidere Barajı" ve "Hatay 63. Şube Müdürlüğü Deprem Sonrası Hizmet Binaları ve Tesisleri Yapımı" gibi projeler kapsamında söz konusu illerdeki bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

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