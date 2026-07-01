DSO 2026 Toplantısında Denizli Sanayisi Değerlendirildi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yüksek İstişare Kurulu, 2026 yılının ikinci olağan toplantısını DSO Hizmet Binası Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Denizli sanayisine uzun yıllar boyunca yön vermiş 18 duayen sanayiciden oluşan Kurul, DSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlığı ile bir araya gelerek Odanın son dört yıllık çalışmalarını değerlendirdi, yeni döneme ilişkin öncelikleri ele aldı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Kasapoğlu: "Kaynak üreten ve katma değer sağlayan bir yapıya ulaştık"

Toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, görev süresince yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve Odanın kurumsal gelişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasapoğlu, stratejik plan doğrultusunda dört yıllık dönemde sürdürülebilirlik, verimlilik, dijital dönüşüm, mesleki eğitim, yatırım altyapısı, organize sanayi bölgeleri, proje geliştirme ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, Denizli Sanayi Odasının üyelerine daha fazla değer üreten, çözüm odaklı ve geleceğe hazırlanan bir kurum olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Denizli Model Fabrika, Teşvik Ofisi ve Enerji Verimliliği Merkezi'nin sanayicilere sunduğu hizmetlerin her geçen gün daha fazla karşılık bulduğunu belirten Kasapoğlu, Odanın kendi projeleriyle kaynak üreten ve üyelerine katma değer sağlayan bir yapıya kavuşması yönünde önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Başkan Kasapoğlu ayrıca, Yüksek İstişare Kurulu'nun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Odanın en önemli danışma mekanizmalarından biri olmaya devam edeceğini vurgulayarak, Kurul üyelerinin bilgi, tecrübe ve önerilerinin yeni dönem çalışmalarına yön verdiğini ifade etti.

Yeni dönemin yol haritası kurul gündeminde

Toplantıda, 2026-2030 döneminde oluşacak DSO organ yapısına ilişkin değerlendirmeler de gerçekleştirildi. Yeni dönemde Odanın kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesi, sektörel temsiliyetin artırılması ve sanayicilerin beklentilerine daha etkin cevap verecek yönetim anlayışının sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurul üyeleri, Denizli sanayisinin rekabet gücünü artıracak öncelikli çalışma alanları, sanayide dönüşüm süreci ve gelecek döneme ilişkin stratejik hedefler konusunda görüş ve önerilerini paylaştı.

Şirinköy Projesinde gelinen son durum ele alındı

Toplantıda ayrıca Denizli Sanayi Odası tarafından Şirinköy'de yürütülen tesis projesinde gelinen son durum hakkında Kurul üyelerine bilgi verildi. Projede yer alan idari bina, restoranlar, kafeler ve sosyal yaşam alanlarından oluşacak yatırımın, Odanın kurumsal kapasitesini güçlendirecek önemli çalışmalardan biri olduğu ifade edildi. Projeye ilişkin konuşan Kasapoğlu, söz konusu yatırımın fiziki bir tesis olmanın yanı sıra Denizli Sanayi Odasının geleceğine yönelik vizyonunu yansıtan stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Denizli sanayisi savunma sanayiinde yeni döneme hazırlanıyor

Toplantıda savunma sanayii alanında yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da ele alındı. Denizli'nin üretim kabiliyetinin bu stratejik sektörde daha etkin değerlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar kurul üyeleriyle istişare edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kasapoğlu, savunma sanayiine yönelik yürütülen tedarikçi görüşmelerine firmaların gösterdiği yoğun ilginin Denizli sanayisinin bu alandaki potansiyelini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Kasapoğlu, bu potansiyelin somut iş birliklerine ve yeni üretim fırsatlarına dönüşmesi için yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Küresel üretimdeki dönüşüm değerlendirildi

Toplantıda DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirdiği Güney Kore ve Çin ziyaretlerinde edindiği gözlemleri kurul üyeleriyle paylaştı. Çin'in sanayi politikaları, üretim modeli ve küresel rekabet anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konyalıoğlu, bu dönüşümün Türk sanayisi açısından ortaya çıkardığı fırsat ve riskleri ele aldı.

Konyalıoğlu, "Küresel rekabet artık hız, teknoloji ve verimlilik ekseninde şekilleniyor. Bu dönüşümü doğru okuyarak üretim kabiliyetimizi daha yüksek katma değerli alanlara taşımamız gerekiyor." dedi.

Toplantının son bölümünde Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, gündemde yer alan konulara ilişkin değerlendirme ve önerilerini paylaşarak Denizli sanayisinin geleceğine yönelik görüşlerini aktardı. Kurul üyeleri, Kasapoğlu'nun görev süresi boyunca yürüttüğü özverili çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, Denizli Sanayi Odası'nın ilgili kurumlar nezdinde tarafsız, güçlü ve saygın bir temsil kabiliyeti kazanmasında bu yaklaşımın önemli katkı sağladığını ifade etti. Yeni dönemde de aynı vizyonun sürdürülmesi yönündeki temennilerini paylaştılar.

Ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - DENİZLİ