DSO Başkanı Kasapoğlu; "Basın, bizleri doru bilgiyi ulaştırmaya yarayan önemli bir organ"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında Denizli basını ile DSO Hizmet Binasında düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Basın Bayramını kutlayan Başkan Kasapoğlu, 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında DSO Hizmet Binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantı kapsamında konuşan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, "Denizli Sanayi Odası ve Denizli Basını arsındaki iş birliğinin büyüyerek devam ediyor. Bu anlamda DSO Başkanı Selim Kasap oğluna çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin sürekli olması tüm Denizli basınında temennisidir. Dijital teknoloji ile sosyal medya yayıncılığının yaygınlaşması Anadolu basınını sıkıntılı bir sürece sokmuştur. Bununla birlikte, basın kanunu ve kişisel verileri koruma kanunu Basın özgürlüğünü engelleyen birçok madde içermektedir. Sosyal medya yayıncılığı ile birlikte basın sektörünün reklam gelirinin de düştüğünü görmekteyiz. Ama Denizli Basını olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen, aynı kararlılıkla 24 saat Denizli'de olan gelişmeleri, sorunları kamuoyuna duyurmak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Basın, yaptığımız işleri kamuoyu ile paylaşmamızı sağlayan önemli bir organ"

Denizli Sanayi Odasında geleneksel olarak 24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle her yıl gazetecilerle bir araya geldiklerini belirten DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Burada sizlerle birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Oda olarak yaptığımız hizmetleri ve kendimizi ifade etme fırsatı buluyoruz. Buradan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum. Basının önemi çok büyük. Basın, bizlerin yaptığı işleri, sorunlarımızı kamuoyu ile paylaşmakta yardımcı olan ve bizleri doru bilgiyi ulaştırmaya yarayan önemli bir organ. Bu konuda sizleri teşekkür ediyor ve tekrar Basın Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Denizli Sanayisi hakkında bilgi veren DSO Başkanı Kasapoğlu, "Denizli hem üretim hem ihracat anlamında Türkiye'nin 10'uncu kenti. Bugüne kadar özellikle tekstil konusunda önde gelen bir şehir. Ama tekstil dışında mermer ve kablo sektöründe gelişen ve önde gelen şehirlerden birisi. Sanayi konusunda her gün daha da gelişen bir şehir" dedi.

"Mesleki Eğitim Projesiyle kalifiyeli işçi gücü sağnacak"

DSO öncülüğünde hayata geçirilen Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi'ne değinen Başkan Kasapoğlu, "Mesleki Eğitim Projesini hayata geçirdik. Bugüne kadar sanayiciler Meslek Liseleri için kaynak oluşturan noktalar olarak görülüyordu. Ama artık Mesleki Eğitim Projesi ile birlikte artık sanayiciler Meslek Liselerindeki eğitimi, müfredatın nasıl olduğu konusunda öğrencilerle ve öğretmenlerle beraber tartışarak kalifiyeli işçi gücünün yetiştirilmesi sağlanacak" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir ile birlikte Sanayi Yönetişim Masası kuruldu"

Yeni dönemde Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "Sanayi Yönetişim Masası" kurulduğunu ifade eden Başakan Kasapoğlu, bu yapıyla organize olmayan sanayi alanlarında yaşanan sorunlara ortak çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Denizli ve Sanayi için ortak kesişim noktalarımızda beraber çalışacağız" dedi.

"İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ilk etabı 2026 yılında tamamlanacak"

İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Denizli'nin Makine Sanayide gelişmesine büyük katkı sağlayacağını dikkate çeken Başkan Kasapoğlu, "Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ilk etap olan 460 bin metrekarelik alanın 2026 Ağustos ayında sanayicilere teslim etmeği planlandığını belirtti.

"Ağustos ayında Model Fabrika eğitim vermeye başlayacak"

Verimlilik konusunda en çok önemsedikleri projelerden birisinin Model Fabrika olduğunu söyleyen Başkan Kasapoğlu, "Türkiye 10'uncu Model Fabrika Denizli'de kuruldu diyebiliriz. Model Fabrikada ekipman yatırımları tamamlandı. Eğitim verecek eğitmenlerin eğitimleri tamamlandı. Model Fabrika Ağustos ayı içerisinde eğitim vermeye başlayacak. Model farika yapmaktaki amacımız ise Denizli Sanayisinin Başta yalın üretim olmak üzere bütün üretim süreçlerinde verimliliği artırabilmek ve buradan Denizli Sanayisi adına önemli çıktılar elde etmek. İnşallah Model fabrikanın açılışını Eylül ayında bakanla birlikte yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

DSO bünyesinde iki şirket kuruldu"

Gerçekleştirdikleri projelerle birleştirmek için iki farklı şirket kurduklarını ifade eden Başkan Kasapoğlu bu şirketlerden birinin Model Fabrikanın da sahibi olduğu Denizli Sanayi Odası Yetkinlik Dijital Dönüşüm Merkezi Anonim Şirketi ve diğer projeler için kurulan diğer şirketin ise Denizli Sanayi Odası Eğitim ve Danışma Anonim Şirketi olduğunu söyledi.

2025 yılı ilk yarısı değerlendirilmesi sonrasında DSO Başkanı Selim Kasapoğlu tüm basın camiası adına Denizli Gazeteciler Başkanı Osman Nuri Boyacı'a plaket taktim etti. - DENİZLİ