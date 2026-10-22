DSO heyeti Ankara'da Anıtkabir'e çelenk sunup Hisarcıklıoğlu ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DSO heyeti Ankara'da Anıtkabir'e çelenk sunup Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSO heyeti Ankara\'da Anıtkabir\'e çelenk sunup Hisarcıklıoğlu ile görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSO heyeti, 2026-2030 döneminin ilk Ankara temasları kapsamında Anıtkabir'e çelenk sundu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. Buluşmada Denizli sanayisinin sorunları, meslek komitelerinin talepleri, titanyum yatırımı ve ihracatın artırılması ele alındı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet, 2026-2030 çalışma döneminin başlamasının ardından Ankara'da temaslarda bulundu. Program kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden heyet, ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Denizli sanayisinin öncelikleri, sektörlerin beklentileri, titanyum yatırımı ve ihracatın geliştirilmesine yönelik hedefler ele alındı.

DSO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara programının ilk durağı Anıtkabir oldu. Denizli Sanayi Odası adına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

DSO heyeti, yeni çalışma döneminin ilk Ankara programında Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyet'in temel değerlerine ve ekonomik bağımsızlık hedeflerine bağlılık mesajı verdi.

Denizli sanayisinin öncelikleri TOBB'da görüşüldü

Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen DSO heyeti, Denizli sanayisinin mevcut durumunu ve yeni dönemin çalışma önceliklerini değerlendirdi.

Görüşmede sanayicilerin karşılaştığı sorunlar, meslek komitelerinden gelen talepler ve sektörlerin çözüm bekleyen konuları gündeme taşındı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicilerin öncelikli ihtiyaçlarını Hisarcıklıoğlu ile paylaşırken Denizli'nin yatırım potansiyeli, hayata geçirilmesi hedeflenen titanyum yatırımı ve ihracatın artırılmasına yönelik kritik başlıklar da ele alındı. Yeni dönemde Meclis ve Yönetim Kurulunda görev alan üyelerin de katıldığı görüşmede, Denizli sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak konular değerlendirildi.

Kasapoğlu: "Sanayicimize aynı tempoyla hizmet vermeyi sürdüreceğiz"

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Ankara temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede yeni dönemin ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Seçim sürecimizi başarıyla tamamlayıp Meclis ve Yönetim Kurulumuzu oluşturduktan sonra nezaket ziyaretlerimize başladık. Geçen hafta Sayın Valimizi ve il protokolümüzü ziyaretimizin ardından bugün de Ankara temaslarımızı gerçekleştirdik. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etmek üzere geldiğimiz başkentte, öncelikle Sanayi Odası heyetimizle Anıtkabir'i ziyaret ederek Atamızın huzuruna çelengimizi sunduk. Ardından TOBB'da verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu kapsamda aramıza yeni katılan Meclis Üyelerimizi Başkanımızla tanıştırma imkanı bulduk."

Sanayinin karşı karşıya olduğu zorluklara da değinen Kasapoğlu, meslek komitelerinden gelen talepleri Yönetim Kurulunda değerlendirdiklerini, TOBB'un desteğiyle ilgili karar mercilerine taşıyarak çözüm için çalıştıklarını ifade etti. İlk çalışma döneminde ekibiyle başarılı bir süreç geçirdiklerini ve sanayicilerin güçlü desteğiyle yeniden göreve geldiklerini belirten Kasapoğlu, genç ve dinamik ekibiyle önümüzdeki dört yıl boyunca sanayicilere aynı tempoyla hizmet vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Konyalıoğlu: "Denizli'nin gelecek hedeflerini paylaştık"

DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu ise Ankara ziyaretinde Denizli'nin ekonomik önceliklerini ve gelecek hedeflerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde büyüyen Meclisimizle birlikte Atamızın huzuruna çıktık, ardından TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldik. Şehrimizin ekonomik durumunu, hayata geçirmeyi hedeflediğimiz titanyum yatırımını ve ihracatımızı artırmak adına ihtiyaç duyduğumuz kritik konuları Sayın Başkanımızla değerlendirdik. Bu buluşmaları, Denizli'nin mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğe dönük hedeflerini de birinci elden paylaşabildiğimiz için çok kıymetli buluyoruz."

Hisarcıklıoğlu'ndan yeni döneme tebrik

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DSO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2026-2030 dönemi seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Selim Kasapoğlu ve ekibini tebrik etti. Yeni dönemin Denizli ve iş dünyası için hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, DSO'nun kentin üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayan çalışmalarını yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceğine inandığını belirtti.

Selim Kasapoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri mesajı

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Anıtkabir ziyareti sırasında Özel Defter'e yazdığı mesajda Denizli'nin sanayi ve ihracat alanında katettiği mesafeye, Cumhuriyet'in kalkınma mirasına ve ekonomik bağımsızlık için üretimin önemine vurgu yaptı.

Kasapoğlu'nun mesajı şöyle:

"Aziz Atatürk; Denizli Sanayi Odası'nın 2026-2030 Dönem Meclisi olarak, Cumhuriyetimizin kurucusunun manevi huzurunda bulunmanın derin gururunu yaşıyoruz. 1931 yılındaki ziyaretinizde 'büyükçe bir köy' olarak nitelendirdiğiniz Denizli; Cumhuriyetimizin açtığı ufuk, milletimizin azmi ve sanayicilerimizin alın teriyle bugün Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ihracat merkezlerinden biri haline gelmiştir. Değişen yalnızca şehrimizin çehresi değildir. Cumhuriyet'in kazandırdığı özgüven, Anadolu'nun üretkenliğiyle birleşmiş; Denizli'nin emeği, ülkemizin kalkınmasına güç katmıştır. Bu büyük dönüşümde çağdaşlaşma hedefinizin, akla ve bilime duyduğunuz güvenin, ekonomik bağımsızlığa verdiğiniz önemin silinmez izleri vardır. Bugün bizlere düşen, bu mirası korumakla yetinmeyip daha ileri taşımaktır. Çünkü biliyoruz ki ekonomik bağımsızlık; güçlü bir sanayiyle mümkündür.

Huzurunuzda söz veriyoruz; Denizli sanayisi olarak üretim sevdamızla ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için daha çok çalışacağız. Denizli sanayisini teknoloji ve yüksek katma değerli üretimle büyütecek; sanayicilerimizin emeğini, birikimini ve girişimci ruhunu ülkemizin geleceğine taşıyacağız. Cumhuriyet'in bize kazandırdığı özgüveni üretime, üretimi refaha dönüştürmek için azimle çalışacağız. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve özlemle eğiliyoruz."

Kaynak: İHA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiAnıtkabirDenizliİhracatEkonomiAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Sokak ortasında kanlı dehşet 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:37
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım’daki teknik ekibi de netleşti
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım'daki teknik ekibi de netleşti
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:55
Lille zaferi Galatasaray’a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:15
Emekli boyacının 15 yıl tavan arasında sakladığı Pokemon kartları 1,56 milyon sterline satıldı
Emekli boyacının 15 yıl tavan arasında sakladığı Pokemon kartları 1,56 milyon sterline satıldı
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:58:43. #.0.3#
SON DAKİKA: DSO heyeti Ankara'da Anıtkabir'e çelenk sunup Hisarcıklıoğlu ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei