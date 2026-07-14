DTO Başkanı Erdoğan\'dan 1 trilyonluk imalat sanayii kredi desteğine teşekkür

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, imalat sanayine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun şartlı kredi desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, aldıkları müjde için çağrılarını karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyası adına teşekkür etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde üretim, yatırım ve istihdamın desteklenmesine yönelik atılan adımların reel sektör açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni finansman paketinin, sanayicilerin yatırım iştahını artıracağını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, imalat sanayimize yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun şartlı finansman desteğini son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle yatırım taahhütlü kredi programının kapsamının genişletilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının da destek kapsamına alınması, üreticilerimiz açısından önemli bir rahatlama sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ülkenin en güçlü üretim ve ihracat merkezlerinden biriyiz

Denizli'nin Türkiye'nin en güçlü üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, finansmana erişimin kolaylaşmasının kent ekonomisine de olumlu yansıyacağını söyledi; "Sanayi altyapısı güçlü, ihracat odaklı bir şehir olan Denizli'mizde faaliyet gösteren üreticilerimizin rekabet gücünü artıracak bu desteklerin, yeni yatırımlara, üretim kapasitesinin artmasına ve istihdamın korunmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Özellikle uygun faiz desteği, geri ödeme kolaylığı ve uzun vadeli finansman imkanı, işletmelerimizin önünü açacaktır" dedi.

Ülkemizin büyümesine de katkı sağlayacaktır

Başkan Erdoğan ayrıca, açıklanan paketin yalnızca sanayicilere değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine de önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Üreten, ihracat yapan ve istihdam oluşturan iş dünyamıza verilen her destek, Türkiye'nin kalkınmasına yapılan bir yatırımdır. İş dünyamızın taleplerini dikkate alarak üretimi ve yatırımı önceleyen bu önemli destek paketini açıklayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza Denizli iş dünyası adına teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin ülkemize, sanayicilerimize ve Denizli'mize hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Daha güzel günler için iş birliği güçlendirilmeli

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, üretim, ihracat ve istihdamın güçlenmesi adına kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesinin Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını da sözlerine ekledi. - DENİZLİ