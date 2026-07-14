DTO Başkanı Erdoğan'dan 1 trilyonluk imalat sanayii kredi desteğine teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DTO Başkanı Erdoğan'dan 1 trilyonluk imalat sanayii kredi desteğine teşekkür

DTO Başkanı Erdoğan\'dan 1 trilyonluk imalat sanayii kredi desteğine teşekkür
14.07.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı imalat sanayisine yönelik 1 trilyon liralık uygun şartlı kredi desteğini memnuniyetle karşıladı. Desteklerin Denizli gibi üretim ve ihracat merkezlerinde rekabet gücünü artıracağını, yatırım ve istihdama katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, kamu-özel sektör iş birliğinin sürmesi temennisinde bulundu.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, imalat sanayine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun şartlı kredi desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, aldıkları müjde için çağrılarını karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyası adına teşekkür etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde üretim, yatırım ve istihdamın desteklenmesine yönelik atılan adımların reel sektör açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni finansman paketinin, sanayicilerin yatırım iştahını artıracağını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, imalat sanayimize yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun şartlı finansman desteğini son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle yatırım taahhütlü kredi programının kapsamının genişletilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının da destek kapsamına alınması, üreticilerimiz açısından önemli bir rahatlama sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ülkenin en güçlü üretim ve ihracat merkezlerinden biriyiz

Denizli'nin Türkiye'nin en güçlü üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, finansmana erişimin kolaylaşmasının kent ekonomisine de olumlu yansıyacağını söyledi; "Sanayi altyapısı güçlü, ihracat odaklı bir şehir olan Denizli'mizde faaliyet gösteren üreticilerimizin rekabet gücünü artıracak bu desteklerin, yeni yatırımlara, üretim kapasitesinin artmasına ve istihdamın korunmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Özellikle uygun faiz desteği, geri ödeme kolaylığı ve uzun vadeli finansman imkanı, işletmelerimizin önünü açacaktır" dedi.

Ülkemizin büyümesine de katkı sağlayacaktır

Başkan Erdoğan ayrıca, açıklanan paketin yalnızca sanayicilere değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine de önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Üreten, ihracat yapan ve istihdam oluşturan iş dünyamıza verilen her destek, Türkiye'nin kalkınmasına yapılan bir yatırımdır. İş dünyamızın taleplerini dikkate alarak üretimi ve yatırımı önceleyen bu önemli destek paketini açıklayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza Denizli iş dünyası adına teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin ülkemize, sanayicilerimize ve Denizli'mize hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Daha güzel günler için iş birliği güçlendirilmeli

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, üretim, ihracat ve istihdamın güçlenmesi adına kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesinin Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını da sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Denizli, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Erdoğan'dan 1 trilyonluk imalat sanayii kredi desteğine teşekkür - Son Dakika

Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
Mezarlıkta skandal görüntüler Alkol alıp bakın ne yaptılar Mezarlıkta skandal görüntüler! Alkol alıp bakın ne yaptılar

13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:21:37. #7.13#
SON DAKİKA: DTO Başkanı Erdoğan'dan 1 trilyonluk imalat sanayii kredi desteğine teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.