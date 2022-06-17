DTO Başkanı Erdoğan, ilk 1000'e giren ihracatçıları kutladı - Son Dakika
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DTO Başkanı Erdoğan, ilk 1000'e giren ihracatçıları kutladı

17.06.2022 15:13
DTO Başkanı Erdoğan, ilk 1000'e giren ihracatçıları kutladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin Türkiye'nin ilk 1000 firması sıralamasına Denizli'den adını yazdırmayı başaran firmaları kutladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin Türkiye'nin ilk 1000 firması sıralamasına Denizli'den adını yazdırmayı başaran firmaları kutladı. Başkan Erdoğan, "Bu yıl bu sıralamada yer alarak Denizli'mizin gururu olan 32 firmamızı ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2021'deki ihracat tutarlarına göre, TİM'in İlk 1000 İhracatçı Raporu'na giren Denizlili 32 firmayı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "13'ü tekstil, 8'i kablo, 4'ü metal ve çelik, 2'si gıda, 2'si elektrik, 1'i de maden sektöründe yer alan ve adının açıklanmasını arzu etmeyen 2 firmamızla birlikte sayıları 32'yi bulan yatırımcılarımızı, TİM'in her yıl düzenli olarak açıkladığı ilk 1000 ihracatçı listesine girdikleri için tebrik ediyorum; Denizli'mizin girişimciliğini, çalışkanlığını tescillediler. Pandemi döneminde işletmelerini açık tutarak kesintisiz ihracat yapan ve iş hacmini artıran bu firmalarımız, ekonomimizin kahramanlarıdır. Bu listede yer alarak, o dönemdeki cansiperane, özverili çalışmalarının karşılığı olan bu derece büyük bir onuru, Denizli'mizle paylaşmışlardır. Ne kadar kutlasak, teşekkür etsek az kalır. Sıralamaya girerek Denizli'mizin gururu olan firmalarımızı ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Durmak yok, çalışmaya, üretmeye, ihraç etmeye, ülkemize hizmet etmeye, kazanmaya ve kazandırmaya devam" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Erdoğan, ilk 1000'e giren ihracatçıları kutladı - Son Dakika

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