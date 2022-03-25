DTO Başkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor - Son Dakika
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DTO Başkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor

25.03.2022 14:36
DTO Başkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor

Yoğun bir program dahilinde her gününü dolu dolu geçiren Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, bu kez odada ziyaretine gelen üyelerini ağırlayıp, yeni kurulan bir işletmenin de açılışını gerçekleştirdi.

Yoğun bir program dahilinde her gününü dolu dolu geçiren Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, bu kez odada ziyaretine gelen üyelerini ağırlayıp, yeni kurulan bir işletmenin de açılışını gerçekleştirdi.

DTO Başkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Her günü dolu dolu geçiren Başkan Erdoğan, misafirlerinin ardından aynı gün Kazakistan'ın Fahri Konsolosu Okan Oğuz ile görüştü. Başkan Erdoğan, Denizli ve Türkiye'nin Kazakistan'la olan ticari bağı, iş birliği imkanlarıyla hangi sektörlerde neler yapabileceği ile ilgili istişarede bulundu. Erdoğan, görüşmelerinin verimli geçtiğinin altını çizerek, önümüzdeki günlerde Kazakistan'da ve iki ülke arasında yapılabilecek işler ile iş birlikleri hakkında Fahri Konsolos Oğuz ile teması artıracaklarını ifade etti.

DTO, İş İngilizcesi Kursu açıyor

DTO tarafından başlatılacak iş İngilizcesi eğitimleri ile ilgili öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Erdoğan, eğitimlere dair planlamanın ayrıntılarını ele aldı. Üyelerinin fazlasıyla istifade edebilmesi ve daha verimli geçmesi için ne gerekiyorsa yapılması için Başkan Erdoğan talimat verdi.

Başkan Erdoğan, üyelerini dinliyor

Üyelerini ağırlayan Başkan Erdoğan, konuklarıyla sektörlerinin son durumu ile güncel gelişmeleri ele aldı. İşletmeleri hakkında da bilgi edindi. Başkan Erdoğan, Denizli olarak Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 5'inci turizm kenti olmanın haklı gururunu yaşadıklarını, bunda sektördeki firmaların emeğinin büyük olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bunda sizin de payınız var. Gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin gibi yeni girişimlerle şehrimizi el birliğiyle büyüteceğiz" dedi.

Yeni kurulan bir işletmenin açılışı gerçekleştirildi

Başkan Erdoğan, konuklarını ağırlamasının ardından DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Tuncer, Yakup Öğütcen, Murat Can, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, DTO Meclis Üyesi Mutlu Başaran ile, yeni kurulan bir işletmenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı için hazırlanan kurdeleyi güzel temennilerle kesen Erdoğan, "Açılan her yeni kapı, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni işletme de aynı zamanda insanımız için bir fazla iş ve istihdam demektir. Çıktığınız bu yolda kolaylıklar, başarılar ve bereketli günler dilerim. Sizin gibi gençlerin iş ve istihdam sağlaması bizleri hem motive ediyor hem de sevindiriyor. Attığınız her imza, bir sonrakinin de müjdecisi olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor - Son Dakika


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