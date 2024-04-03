31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Seçimler sona erdi, millet kararını verdi. Şimdi artık seçim değil geçim zamanı. Herkes, hepimiz bir an önce işine gücüne geri dönmeli, dört elle sarılmalı" dedi.
DTO Başkanı Uğur Erdoğan geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen Mahalli idareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'nin bir demokrasi sınavını barış ve huzur içerisinde geride bıraktığını ifade eden DTO Başkanı Erdoğan, sandığa giderek iradesini ortaya koyan milletin kararının baş tacı olduğunu vurguladı.
Görevini tamamlayan belediye başkanlarına teşekkür, yeni göreve gelen belediye başkanlarını ise tebrik ederek, başarılar dileyen Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak Denizli'miz ve vatandaşımız için var gücümüzle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Seçimler sona erdi, millet kararını verdi. Şimdi artık seçim değil geçim zamanı. Herkes, hepimiz bir an önce işine gücüne geri dönmeli; dört elle sarılmalı. Çalışmalı, üretmeli, ihraç etmeli, ticaret yapmalı, kazanmalı kazandırmalı. Ancak böylelikle daha büyük ve daha güçlü bir Denizli olabiliriz. Ekonomide, yapılacak çok iş var. Yerel seçimlerimizin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem başladı. Bu süre, bu işleri yapmak adına ülkemiz için önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika › Ekonomi › DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Seçimler sona erdi, şimdi geçim zamanı - Son Dakika
Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tonlarca nohut ve ayçiçek tohumu dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü, Çorum'un nohut ve ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi ve meclis üyeleri, kuruluşunun 142. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. ATSO Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, ATSO'nun köklü tarihine ve kurucularına şükranlarını sunduğunu belirterek, geleceğe dair hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası piyasanın sakin seyrettiğini ve döviz kurunda beklenen sıçramanın olmadığını söyledi. Kozanoğlu, bunun sebebinin Cumhurbaşkanı'nın Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'na referansla kemer sıkma politikalarının devam edeceğini ima etmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, küçük yatırımcıların beklenen sıçrama gerçekleşmeyince satışa geçebileceğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yıla göre arttığını açıkladı. Elleçlenen konteyner miktarı ise rekor oranda artarak 3 milyon 350 bin 817 TEU'ya ulaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da çarşı pazarlarında bayram hareketliliği başladı. Çarşı esnafı, vatandaşların yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladığını ve işlerinde canlılık olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise alışverişlerin zorluğuna rağmen bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak zorunda olduklarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 azalışla 8.973,48 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,39 puan azaldı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,67, sanayi endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 272 dolar olarak belirlendi.
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına yönelik il genelinde ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yapılan 600'den fazla eğitim ve 40 bin noktada ilaçlama çalışmasıyla mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade eden Yılmaz, kış mevsimiyle birlikte yeniden mücadeleye başlanması gerektiğini vurguladı. Kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini ve kış mevsiminde korunaklı alanlara çekildiğini belirten Yılmaz, kışlaklardaki mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ruhsatlı ilaçların kullanımının avantaj sağlayacağını ve samuray arılarının üretiminin artırılacağını da belirtti.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
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