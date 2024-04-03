DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Seçimler sona erdi, şimdi geçim zamanı

Ekonomi

31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Seçimler sona erdi, millet kararını verdi. Şimdi artık seçim değil geçim zamanı. Herkes, hepimiz bir an önce işine gücüne geri dönmeli, dört elle sarılmalı" dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen Mahalli idareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'nin bir demokrasi sınavını barış ve huzur içerisinde geride bıraktığını ifade eden DTO Başkanı Erdoğan, sandığa giderek iradesini ortaya koyan milletin kararının baş tacı olduğunu vurguladı.

Görevini tamamlayan belediye başkanlarına teşekkür, yeni göreve gelen belediye başkanlarını ise tebrik ederek, başarılar dileyen Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak Denizli'miz ve vatandaşımız için var gücümüzle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Seçimler sona erdi, millet kararını verdi. Şimdi artık seçim değil geçim zamanı. Herkes, hepimiz bir an önce işine gücüne geri dönmeli; dört elle sarılmalı. Çalışmalı, üretmeli, ihraç etmeli, ticaret yapmalı, kazanmalı kazandırmalı. Ancak böylelikle daha büyük ve daha güçlü bir Denizli olabiliriz. Ekonomide, yapılacak çok iş var. Yerel seçimlerimizin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem başladı. Bu süre, bu işleri yapmak adına ülkemiz için önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ