DTO Başkanı Uğur Erdoğan Üyelerini Ziyaret Etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerini esnaflardan sonra kent ekonomisinin lokomotif sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla sürdürdü.

Demir çelik sanayisinin önemli temsilcilerinden Doğrar Metal'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, aynı gün tekstil başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren DTO üyeleriyle de bir araya gelerek üretim süreçleri, yatırımlar ve ihracat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ihracatıyla ülkemize değer katan tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli'nin Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu belirten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kentin başarısının arkasında sürekli yatırım yapan, istihdam oluşturan ve dünya pazarlarında rekabet eden girişimcilerin bulunduğunu söyledi.

"Demir-çelik sektörümüz, Denizli ihracatının yükselen yıldızlarından"

Ziyaretlerinin ilk durağı olan Doğrar Metal'de firma yöneticileriyle görüşen Başkan Erdoğan, demir-çelik sektörünün son yıllarda Denizli ihracatında dikkat çeken bir yükseliş yakaladığını ifade etti. Erdoğan, "Denizli denildiğinde akla ilk tekstil geliyor. Ancak bugün ilimiz, kablo, makine, doğal taş ve demir-çelik sektörlerinde de önemli bir üretim ve ihracat merkezi haline geldi. Özellikle demir ve demir dışı metaller sektörü son yıllarda ihracatını sürekli artırarak Denizli ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağladı. Bu başarıda üretime, teknolojiye ve kaliteye yatırım yapan firmalarımızın büyük emeği var. Hepsini kutluyor ve işvereninden çalışanlarına kadar hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğrar Metal'in de modern üretim anlayışı, teknolojik altyapısı ve ihracat vizyonuyla sektöre değer kattığını belirten Erdoğan, firma yönetimini gerçekleştirdikleri yatırımlar dolayısıyla tebrik etti.

Üretim tesisini inceledi

Ziyarette başta Doğrar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahipleri Abdullah Doğrar, Ayşen Doğrar Kasapoğlu ve Ali Kasapoğlu olmak üzere firmanın yetkilileri, Başkan Erdoğan ve beraberindeki DTO heyetine üretim süreçleri, yeni yatırımlar, kapasite artışına yönelik çalışmaları ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Erdoğan, üretim alanlarını dolaşarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Tekstil sektöründeki üyeler de ziyaret edildi

Başkan Erdoğan, aynı gün gerçekleştirdiği program kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren Denizli Ticaret Odası'nın üyesi firmaları da ziyaret etti. Denizli'nin ihracatının temel taşı olan tekstil sektörünün, değişen küresel şartlara rağmen üretim, istihdam ve ihracat açısından stratejik önemini koruduğunu belirten Erdoğan, sektör temsilcileriyle maliyetler, ihracat pazarları, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, dijital dönüşüm ve rekabet şartları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret ettiği firmaların üretim alanlarını da gezen Erdoğan, çalışanlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi. Başkan Erdoğan'ı ziyaretlerinde Kral Efes Uniform Havlu ile ITS Tekstil'in sahipleri Harun Uşak ve Yeliz Uşak çifti, HAVİN Tekstil İnşaat Taahhüt ve Malzemeleri İthalat- İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin sahipleri Selami Koca ile Osman Koca, SE.FA.AY Tekstil'de işletme sahiplerinden Salih Özkaya, Sümer Süt Ürünleri Gıda Mamulleri Yemek ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahipleri Kadir Koyuncuoğlu ve oğlu Mehmet Koyuncuoğlu, The Emporia Hotel'de iş insanı Faik Pişkin, Denizli'nin yanı sıra Aydın'da şubeleri bulunan Arkeja Turizm Ticaret A.Ş. sahibi Hüseyin Özkan, Başağa Çiftliği'nde Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) Komite Üyesi olan genç girişimcilerden Muhammed Bekir Ege ile abisi Sami Ege ve kardeşi İslam Ege ile genç kadın girişimci İmren Çıralı Soylu karşıladı ve ağırladı. İş yeri sahipleri Başkan Erdoğan'a işletmelerini gezdirerek işleri ve sektörleri hakkında bilgi verdi.

"Üyelerimizi dinlemeye ve sahada olmaya devam edeceğiz"

Denizli Ticaret Odası olarak üyelerle sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, saha ziyaretlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Odamızın en önemli çalışma anlayışlarından biri üyelerimizin yanında olmak, üretim süreçlerini yerinde görmek ve taleplerini doğrudan dinlemektir. Her sektörümüzün kendine özgü dinamikleri ve ihtiyaçları var. Demir-çelikten tekstile, makineden gıdaya kadar tüm üyelerimizin görüşleri, yürüttüğümüz çalışmaların temelini oluşturuyor. Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ihracatıyla ülkemize değer katan tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın üyelerinin rekabet gücünü artıracak projeler geliştirmeyi de sürdüreceğini belirterek, üretim, ihracat, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanlarında firmalara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. - DENİZLİ