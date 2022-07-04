DTO'dan kadın kooperatiflerine destek - Son Dakika
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DTO'dan kadın kooperatiflerine destek

04.07.2022 17:49
DTO'dan kadın kooperatiflerine destek

Denizli Ticaret Odası (DTO), Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Denizli'deki 11 kadın kooperatifine ürünlerini tanıtma fırsatı verdi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Denizli'deki 11 kadın kooperatifine ürünlerini tanıtma fırsatı verdi. Başkan Erdoğan, "Yerel market sahipleriyle de görüşüp, kooperatiflerimizin ürünlerinin satışının yapılmasını sağlamayı planlıyoruz. Bu konuda da yardımcı olmak, pazar paylarını artırarak destek olmak istiyoruz" dedi.

DTO, Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Denizli ve ilçelerindeki 11 kadın kooperatifinin stant açtığı önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Başkan Erdoğan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Sanayi ve Teknoloji Denizli İl Müdürü Sefa Gökalp, Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Kartay ile kooperatifleri ziyaret edip, üyelerine kolaylıklar diledi.

"Kadın kooperatiflerimizin ürünlerini tanıtabilmeleri için imkan sağladık"

Erdoğan, Denizli iş insanlarının her geçen gün şehrin kalkınması, ihracatı ve istihdamı için gece gündüz demeden çalıştığına dikkat çekti. Denizli'nin örnek çalışkanlığının, kadınlarının iş dünyasında bilfiil yer almasından kaynaklandığını vurguladı. Erdoğan, "Kadınlarımızı önemsiyoruz. Kadınlarımızın hem iş alanında hem idarecilikte olmasını canı gönülden isteyen kurumların başındayız. Örneğin, Denizli Ticaret Odamızdaki çalışanlarımızın yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Denizli'mizde de kadın istihdamı Türkiye ortalamasının üzerinde" diye konuştu.

"Türkiye'ye model olacak bir projemiz daha var"

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye model olabilecek yeni bir projeyi daha uygulamaya geçirmek istediklerini de belirtti. Erdoğan, "Denizli'nin kalbinde, Denizli Ticaret Odamızda, kadın kooperatiflerimizin el emeği, göz nuru ürünlerinin tanıtımı için bir araya geldik. Uluslararası Kooperatifler Günü kutlu olsun. Acıpayam, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Buldan, Çal, Çameli, Kale ve Merkezefendi ilçelerimizdeki kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerimiz ile kadın girişimcilerimizin el emeği göz nuru ürünlerini, Denizli Ticaret Odamızın önünde hazırladığımız alanda halkımızla buluşturduk; vatandaşımızın beğenisine sunduk. Kadınlarımızın güç birliği sağladığı kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri, vatandaşın emeğinin, el emeği göz nuru ürünlerin, ekonomiye kazandırılabildiğinin iyi birer örnekleridirler. Hazırladığımız alanda stant açan kooperatiflerimiz, iyi yönetilirlerse bu türdeki girişimlerin ne kadar verimli olabildiklerinin de güzel birer göstergesidirler. Onların ürünlerinin sergilenmesi ve satışı noktasında da destek sağlayacağız. Yerel mağaza ve marketlerle görüşüp, kooperatiflerin ürünlerinin satışının yapılmasına olanak sağlamayı planlıyoruz. Bu da Türkiye'de ilk kez uygulanıp, model olacaktır diye düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO'dan kadın kooperatiflerine destek - Son Dakika

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