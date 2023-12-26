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DTO İzmir Şubesi Başkanı, Türk Turistlere Yunan Adalarında Kapıdan Vize Uygulaması İstiyor - Son Dakika
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DTO İzmir Şubesi Başkanı, Türk Turistlere Yunan Adalarında Kapıdan Vize Uygulaması İstiyor

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türk turistlere Yunan adalarında kapıdan 7 günlük vize uygulamasına ilişkin, "Ülkemiz turizmini ve esnafını koruyacak önlemler alınmasını, Ege Denizi'nin cazibesini artıracak projelerin geliştirilmesini ve her iki...

DTO İzmir Şubesi Başkanı, Türk Turistlere Yunan Adalarında Kapıdan Vize Uygulaması İstiyor
26.12.2023 - 17:32,  Güncelleme: 18:05
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Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türk turistlere Yunan adalarında kapıdan 7 günlük vize uygulamasına ilişkin, "Ülkemiz turizmini ve esnafını koruyacak önlemler alınmasını, Ege Denizi'nin cazibesini artıracak projelerin geliştirilmesini ve her iki ülkenin kazanacağı adımların atılmasını arzu ediyoruz." dedi.

DTO İzmir Şubesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı öncesinde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'ndeki terör saldırısında şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda, Türk turistlere Yunan adalarında kapıdan 7 günlük vize uygulaması kararını değerlendiren Öztürk, uygulamanın yeni turizm sezonunda Yunan adalarına talebi artıracağını ve feribot taşımacılığını daha verimli hale getireceğini anlattı.

"Kapıda vize olayı doğru olmuştur ama yine vize veriyor. Bence vize olmaması gerekiyor. Çünkü yine vize için belgeler hazırlamak gerekiyor." diyen Öztürk, bu yıl Çeşme-Sakız hattında yolcu sayısının 150 bine, Kuşadası-Samos hattında 85 bine, İzmir-Midilli hattında 7 bin 400'e ulaştığını kaydetti.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Adalara seyahat eden Türk vatandaşının sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını tahmin ediyoruz. Maalesef Türk vatandaşının yurt dışında harcadığı döviz, turistin ülkemize bıraktığı dövizden daha hızlı artıyor. Ülkemiz turizmini ve esnafını koruyacak önlemler alınmasını, Ege Denizi'nin cazibesini artıracak projelerin geliştirilmesini ve her iki ülkenin kazanacağı adımların atılmasını arzu ediyoruz."

"Konteyner trafiği yerinde saydı"

Gazze'deki saldırıların önce Doğu Akdeniz kruvaziyer turizmini, ardından da dünya deniz taşımacılığı sekteye uğrattığını ifade eden Öztürk, Kızıldeniz'de seyreden gemilere saldırılar nedeniyle özellikle konteyner gemilerinin rotalarını Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu'na çevirdiğine işaret etti.

Yusuf Öztürk, "Süveyş, global ticaretin yüzde 12'sinin, toplam konteyner trafiğinin yüzde 30'nun geçtiği bir su yolu olması nedeniyle çok kritik bir önemde. Gemilerin rota değişikliği, varış süresinin 10-14 gün uzamasına ve ortalama 1 milyon dolarlık ekstra yakıt maliyetine neden oluyor. Dünya Konteyner Endeksi, 21 Aralık'ta yüzde 9 yükselerek 1661 dolara çıktı." diye konuştu.

ABD öncülüğünde kurulan deniz gücü dolayısıyla bazı konteyner operatörlerinin rotalarını yeniden Kızıldeniz'e çevirdiğini ifade eden Öztürk, gecikme ve ekstra maliyetin ciddi sıkıntılara yol açmasının beklendiğini dile getirdi.

Türkiye ve ihracat pazarlarındaki zayıf talebin limanlara etkisini hissettirdiğini kaydeden Öztürk, sözlerini, "Limanlarımızda ilk 11 ayda 11,4 milyon TEU konteyner elleçlendi. Geçen yıla göre karşılaştırdığımızda konteyner trafiği yerinde saydı. Bölgemiz limanlarında elleçlenen toplam konteynerin 1 milyon 850 bin TEU'ya ulaşacağını tahmin ediyoruz." diye tamamladı.

Kaynak: AA
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Yusuf Öztürk, İzmir, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO İzmir Şubesi Başkanı, Türk Turistlere Yunan Adalarında Kapıdan Vize Uygulaması İstiyor - Son Dakika


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