DTO, tekstil sektöründeki KOBİ'lerin enerji verimliliğini ölçecek

Denizli'de "Teknik Tekstile Dönüşüm" Projesi kapsamında, Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol sayesinde, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) istemeleri halinde enerji verimlilikleri analiz edilip, kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi sağlanacak.

DTO ile MMO Denizli Şubesi, enerji verimliliği için harekete geçti. İki sivil toplum kuruluşu, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi (DTTM) kapsamında güç birliği yaparak, KOBİ'lerde enerji verimliliğini sağlamak için protokol imzaladı. DTTM kapsamında, tekstil sektöründe faaliyet gösteren DTO üyesi KOBİ'lerin enerji verimlilikleri ücretsiz olarak ölçülecek.

"Enerjiyi verimli kullanmak çok önemli"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, imza töreninde yaptığı açıklamada; "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz kapsamındaki ilk iş birliği protokolümüzü, Makine Mühendisleri Odası'nın Denizli Şubesi ile imzaladık. Artan enerji maliyetleri karşısında alınabilecek önemli önemlerden biri, enerjiyi verimli kullanmaktır. Denizli Ticaret Odası olarak, Makine Mühendisleri Odası ile yaptığımız protokol ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin enerji verimliliklerini ücretsiz olarak analiz edip, kayıp ve kaçaklarını en aza indireceğiz. Ayrıca, enerji verimliliği konusunda üyelerimize eğitimler verecek, bu enerji ölçüm ekipmanların kullanımı hakkında eğitimler düzenleyeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Takım lideri Merino destekleri için başkanlara teşekkür etti

DTTM'nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino da, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle enerjinin çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "Bu iş birliğinin KOBİ'lerimiz için çok yararlı olacağına inanıyorum. Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemize destekleri için başkanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Enerji verimliliğindeki artış, ülkemiz için çok iyi"

MMO Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk ise, projenin hem KOBİ'lere hem sanayiciye hem de ülkeye ciddi bir katkı sağlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Öztürk, "Enerji fiyatları yükseldiği için bu türdeki maliyetlerini azaltmanın yollarını arayan sanayicilerimiz için bu proje çok önemlidir. Ayrıca, enerji verimliliği ne kadar çok artarsa ülkemiz için o kadar iyi" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan ile Makine Mühendisleri Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Öztürk, protokolü imzaladı.

DTO'da düzenlenen imza törenine Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Genel Sekreter Yardımcısı ve Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Yöneticisi Ayşegül Çivi ile Denizli ABİGEM AŞ Direktörü Sıdıka Arıkan, MMO Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk, Odanın Şube Sekreteri Cihan Deligöz, Şube Müdürü Behice Çetinkaya Dilbaz ve Makine Mühendisi Zekai Göksel Parlar katıldı. - DENİZLİ