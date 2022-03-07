DTO üyelerinden Başkan Erdoğan'a sıcak karşılama - Son Dakika
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DTO üyelerinden Başkan Erdoğan'a sıcak karşılama

07.03.2022 17:04
DTO üyelerinden Başkan Erdoğan'a sıcak karşılama

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının 3'üncü Meslek Komitesi üyeleriyle, DTO üyesi inşaat taahhüt, müteahhitlik, yapı denetim ve mühendislik firmalarını ziyaret etti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının 3'üncü Meslek Komitesi üyeleriyle, DTO üyesi inşaat taahhüt, müteahhitlik, yapı denetim ve mühendislik firmalarını ziyaret etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan, son olarak 3'üncü Meslek Komitesi'ne bağlı ikamet amaçlı konut inşaatı grubunda bulunan üyeleriyle görüştü.

Ziyaretlerinde firma sahipleri Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Denizli Ticaret Odamız, sizin başkanlığınızda daha da aktif hale geldi. Firmalarımıza kadar gelip halimizi hatırımızı soruyorsunuz; bizi dinliyorsunuz. Fikrimizi alıyorsunuz. Komite başkanımız ile üyeleri de bizleri sıkça ziyaret edip, işlerimiz ve sektörümüzle ilgili görüş alışverişinde bulunuyorlar. Hepinize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz" dediler.

Denizli Ticaret Odamızın üyeleriyle, her an her yerde birlikteyiz

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının 3'üncü Meslek Komitesiyle, üye ziyaretlerine kesintisiz devam ettiklerini belirterek, oda faaliyetlerinde "Daha büyük işler başarmak için, azmetmek ve hiç durmadan çalışmak gerekir" düsturuyla hareket ettiklerini belirtti. Bu ziyaretlerde üyelerinin işleri ve meslekleriyle ilgili görüş, talep ve beklentilerini dinlediklerini de anlatan Başkan Erdoğan, "Denizli inşaat sektörü gücünü, gecesini gündüzüne katarak çalışıp insanımıza iş ve AŞ olmuş birbirinden değerli yatırımcılarımızdan alıyor. Bu sektörde yer alan üyelerimizin eşsiz emeği ile alın terinin karşılığı, Denizli'mize kazanç olarak geri dönüyor" dedi.

"Üyelerimizin görüşleri bizim için altın değerindedir"

Başkan Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak "Üyelerimizle, her an her yerde birlikte olmaya gayret gösteriyoruz Bu kapsamda, Denizli Ticaret Odamızın 3'üncü Meslek Komitesiyle de üyelerimizi ziyaret ettik; sektörleri ve odamızla ilgili fikirlerini dinledik. Bizler, 'Üyelerimizin görüşleri bizim için çok önemlidir' anlayışıyla görev yapıyoruz. Onlarla her fırsatta buluşuyor, ziyaret ediyor ve odamızla ilgili görüş ve beklentilerini dinliyoruz. Bu ziyaretlerimizde de faaliyetlerimiz, odamız ve sektörleriyle ilgili görüş ve önerilerini aldık. Görüşleri bizim için altın değerindedir; her birine tek tek teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu. - DENİZLİ

DTO üyelerinden Başkan Erdoğan'a sıcak karşılama
DTO üyelerinden Başkan Erdoğan'a sıcak karşılama

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Ticaret, Denizli, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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