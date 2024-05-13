DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini olumlu buluyor

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini olumlu bulduklarını söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri paketiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Bıyık, enflasyonla mücadelenin tüm Türkiye'nin birinci önceliği olması gerektiğini ve bütçe disiplininin bu mücadeleyi desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan Bıyık, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni olumlu buluyoruz. Alınacak ilave tedbirler, önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edilen yeni reform adımları ve güçlü bir izleme sistemi kurulmasıyla bu paket daha da güçlenecektir. Açıklanan tasarruf ve verimlilik paketinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE