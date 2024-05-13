DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini olumlu buluyor - Son Dakika
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Ekonomi

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini olumlu buluyor

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini olumlu buluyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri paketini olumlu bulduklarını belirtti. Bıyık, enflasyonla mücadelenin öncelikli olduğunu ve bütçe disiplininin bu mücadeleyi desteklemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni reform adımları ve izleme sistemi kurulmasıyla bu paketin daha da güçleneceğini ifade etti.

13.05.2024 16:05
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DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini olumlu bulduklarını söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri paketiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Bıyık, enflasyonla mücadelenin tüm Türkiye'nin birinci önceliği olması gerektiğini ve bütçe disiplininin bu mücadeleyi desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan Bıyık, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni olumlu buluyoruz. Alınacak ilave tedbirler, önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edilen yeni reform adımları ve güçlü bir izleme sistemi kurulmasıyla bu paket daha da güçlenecektir. Açıklanan tasarruf ve verimlilik paketinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini olumlu buluyor - Son Dakika

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