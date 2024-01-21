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DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil ve Duhok TSO'ya destek yazısı gönderdi - Son Dakika
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DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil ve Duhok TSO'ya destek yazısı gönderdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ebil TSO Başkanı Gailin Saeed ve Duhok TSO Başkanı'nın İran ile ticari ve ekonomi ilişkilerini askıya alma ve yatırımcılarına yaptığı boykot çağrısına ilişkin her iki odaya destek yazısı gönderdi. Kaya, destek yazısında, İran'ın saldırılarından kaynaklı Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odaları'nın İran ile ticari ve ekonomi ilişkilerini askıya alma ve yatırımcılarına yaptığı boykot çağrısını haklı bulduklarını ele aldı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil ve Duhok TSO\'ya destek yazısı gönderdi
21.01.2024 - 16:15,
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ebil TSO Başkanı Gailin Saeed ve Duhok TSO Başkanı'nın İran ile ticari ve ekonomi ilişkilerini askıya alma ve yatırımcılarına yaptığı boykot çağrısına ilişkin her iki odaya destek yazısı gönderdi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil ve Duhok TSO'ya gönderdiği destek yazısında, İran'ın saldırılarından kaynaklı Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odaları'nın İran ile ticari ve ekonomi ilişkilerini askıya alma ve yatırımcılarına yaptığı boykot çağrısını haklı bulduklarını ele aldı.

Boykot kararı nedeni ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde oluşacak ihtiyaçlar için firmalarla birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildiren Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır olarak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki kardeşlerimizin ve iş insanlarımızın, boykot kararından sonra mağduriyet yaşamamaları ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü adım atmaya hazır ve yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. İran tarafından 15 Ocak 2024'te Erbil'e yönelik füze saldırısında hayatını kaybeden Kürt iş insanı Peşraw Dizayi, bir buçuk yaşındaki kızı Jina ve sivillere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine yönelik yapılan bu tür istikrar bozucu saldırıları kınıyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Mehmet Kaya, Erbil, Duhok, İran, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil ve Duhok TSO'ya destek yazısı gönderdi - Son Dakika


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