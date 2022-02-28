DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı

28.02.2022 21:14
DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Şubat döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında, 2022 – 2026 stratejik plan çalışmaları meclis üyelerine aktarıldı. Meclisin son kısmında ise Ocak ayı mizanları ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE

DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı

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Meclis Başkanı, Ticaret, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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