Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin

Türkiye'de son dönemde trend olan, Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatası konusunda Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi. Vatandaşların artan talebiyle sahteleri de üretilmeye başlandığını duyduklarını anlatan Ağaoğlu, "Bu kadar pahalı ve ilgi gören ürün olunca hemen piyasaya sahteleri, kalitesizleri çıkmaya başladı. Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin" ifadelerini kullandı.

01.11.2024 09:44
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Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasında son dönemlerde "çılgınlık" seviyesinde bir talep patlaması yaşanıyor. Özellikle sosyal medyada görselleri paylaşılan bu ürüne yetişkinlerden çok çocukların ilgisi oluyor. Ülkemizde birçok çeşidi tüketilen çikolatadan tek farkı içinde tel kadayıfın bulunması olan Dubai çikolatasında büyük firmalar, pastaneler, küçük çikolata üretim atölyeleri ve evlerde kadınlar adeta yarış içine girerken fiyatı da artan taleple giderek yükseliyor.

"DUBAİ ÇİKOLATASI YOK SATIYOR"

Bu talep ve yüksek fiyat, piyasada sahtelerin oluşmasına çok zaman geçmeden zemin hazırladı. Kalitesiz kakaoların kadar içinde Antep fıstığı görünümlü başka malzemelerin kullanıldığı Dubai çikolatası adı altında ürünler de piyasada görünür oldu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medyanın da etkisiyle Dubai çikolatasına olan ilginin aşırı arttığını belirtti. Ünlü bir zincir markete gittiğini ve kendisine "Dubai çikolatası yok satıyor. Şimdi reyona koysam bin adedi dakikalar içinde tükenir" dediğini vurgulayan Ağaoğlu, bunun bir "lüks tüketim çılgınlığı" olduğunu kaydetti.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu.

"KİLOSU 4 BİN LİRAYA KADAR ULAŞTI"

Başka bir yerde de aşırı pahalıya satıldığına şahit olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şöyle konuştu; "Kilosu 4 bin liraya kadar ulaştı. 100 gramını 400 liraya varan fiyatlardan satıyorlar. Neden bu fiyatlar, kim ortaya attı bu çikolatayı, kim meşhur etti, amacı ne? Özellikle çocuklarda bir lüks tüketim çılgınlığına yol açıyor. Çocukları ve gençleri lüks tüketime özendiriyor. Peki Dubai çikolatasına ulaşamayanlar ne yapacak? Ulaşabilir ancak sağlık açısından tüketemeyen çocuklara nasıl açıklayacaksınız? Dubai çikolatası çılgınlığı kesinlikle durdurulmalı, Burada anne ve babalara büyük iş düşüyor. Çocukları bu tüketim çılgınlığından uzak tutsunlar."

"KIYILMIŞ BEZELYELER YİNE GÜNDEME GELEBİLİR"

Bazı yerlerin talebi karşılayamadığını vurgulayan Ağaoğlu, "Birçok yerde adeta kuyruğa giriyorlar. Okul kantinlerinde bile satıldığı iddia ediliyor. Eğer doğruysa önlem alınmalı. Her çocuğun imkanı bu pahalı ürünü almaya gücü yetmeyebilir" dedi. Artan taleple sahtelerin de üretilmeye başlandığını duyduklarını anlatan Ağaoğlu, "Bu kadar pahalı ve ilgi gören ürün olunca hemen piyasaya sahteleri, kalitesizleri çıkmaya başladı. Bir dönem baklavaların içine konulan kıyılmış bezelyeler yine gündeme gelebilir. Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Aydın Ağaoğlu, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ersin Çetinkaya:
    Amaç belli ülkemizin fenomenlerini fonlayıp dışarıda ki sazanların parasını alıyorlar o çikolatanın maliyeti 40 tl den fazla değildir. Sazanların cebinden 400 tl olarak alıyorlar bırakın hocam uyarmayı kerizlerin cebinden alıyorlar sıfır sıkıntı 8 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ama sebze de gerekli vücuda 2 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir deli kuyuya taş atıyor bin akıllı çıkartamıyor,Olay tam da budur... Çikolata çikolatadır..Yok Dubaimiş,yok İsviçreymiş,yok etiymiş,yok ülkermiş...Alman çikolatasının yerini hiç biri tutmaz!! 1 0 Yanıtla
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