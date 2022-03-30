Dubai'de son 5 yılda 31 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri olan Dubai, son yıllarda gayrimenkul yatırımında gözde bir kent haline geldi. Dubai Emlak Düzenleme Kurumu'nun (Dubai The Real Estate Regulatory Agency RERA) paylaştığı verilere göre emirlikte son 5 yılda 31 milyar dolar değerinde, yaklaşık 79 bin gayrimenkul yatırımı kaydedildi.

Dubai, gayrimenkul yatırımı için öncelikli kentlerden biri oldu. Dubai Emlak Düzenleme Kurumu'nun (Dubai The Real Estate Regulatory Agency RERA) paylaştığı verilere göre emirlikte son 5 yılda 31 milyar dolar değerinde yaklaşık 79 bin gayrimenkul yatırımı kaydedildi. 2021 yılında Dubai'de gayrimenkul sektöründe tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yatırım şartı, Eylül 2021 tarihinde 250 bin dolara kadar indirildi. Bu sebeple Türk yatırımcılar, Dubai'ye gayrimenkul yatırımı için fırsatları değerlendirmeye başladı. BAE'deki emlak piyasasının 2026 yılına kadar yıllık yüzde 12 oranında büyümesi bekleniyor.

"TÜRK YATIRIMCILAR DUBAI'NİN SUNDUĞU AVANTAJLARI DEĞERLENDİRMELİ"

Dubai'de gayrimenkul sektörünün öncü firmalarından Beyond Infinity Real Estate'in kurucu ortağı Ferhat Doğan, Dubai'de yabancı yatırımcılar için birçok kolaylık sağlandığını söyledi. BAE'ye kolaylıkla vize alınabildiğini; yatırım için gayrimenkul alımlarında avantajlı seçenekler sunulduğunu vurgulayan Doğan, "Bu kentte yaşam ve iş kurma çok kolay. Dubai'de yatırımcılar, kendileri ve aileleri için 'altın kart' adlı vize sistemi ile 10 yıllık oturum izni alabiliyor. Gayrimenkul yatırımında kazançlı fırsatlar sunması sebebiyle son aylarda Türk yatırımcılar ve girişimciler BAE ve özellikle de Dubai'ye akın ediyor" diye konuştu.

"ÜLKEDE YABANCI GAYRİMENKUL YATIRIM ŞİRKETLERİ DESTEKLENİYOR"

Gayrimenkul uzmanı Doğan, "Dubai'nin gayrimenkul sektöründe büyük bir ivmeye tanık oluyoruz. Kentte birinci sınıf bir yaşam ortamı sunuluyor. Altyapısı ile hızla büyüyen sektör, sürdürülebilir kalkınma imkanı sağlıyor. Dubai, dünyanın önde gelen gayrimenkul destinasyonlarından biri haline geldi. Ülkede yabancı gayrimenkul yatırım şirketleri destekleniyor. Doğrudan ve uzun vadeli yatırım teşvik ediliyor ve böylece gayrimenkul ekosisteminin canlanması sağlanıyor. Bu sebeple Türk yatırımcı firmalar, Dubai'nin sunduğu avantajları çok iyi değerlendirmeli" dedi.

Doğan, "Dubai en yüksek kira getirisi elde etmek ve orta ve uzun vadede efektif bir yatırım getirisi elde etmek mümkün. Örneğin; Dubai'de küçük bir daire, birkaç yıl içinde iyi bir yatırım getirisi sağlayabilir. Dubai; San Francisco, Şanghay ve Londra gibi metropol kentlerden çok daha ucuz. Bu sebeple gayrimenkul değerleri yüzde 50'ye kadar artabiliyor" ifadelerini kullandı.

"DUBAİ'DE 74 DAİRELİK BİR PROJEYİ FAALİYETİ GEÇİRİYORUZ"

Dubai'de gayrimenkul sektörünün öncülerinden biri olmayı başardıklarını anlatan Doğan, başarı hikayesinin Türk gayrimenkul yatırımcıları için örnek olmasını umduğunu söyledi. "2015 yılında hayat boyu hayalimi gerçekleştirmek için Dubai'ye yerleştim" diyen Ferhat Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dubai'de finansman, geliştirme, aracılık ve yönetim gibi birçok özel hizmet sunuyoruz. Beyond Infinity Facility Management şirketi ile otelcilik, gayrimenkul, ekonomik danışmanlık, iş planları ve fizibilite çalışmaları sağlıyoruz. Dubai'de 4 ay sonra 74 dairelik bir projeyi faaliyete geçiriyoruz."

Ankara'da da 66 dairelik 4 konut kulesi inşaatına başlayacaklarını ifade eden Doğan, şirketlere farklı konularda danışmanlık hizmetleri verdiklerini kaydetti.