Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, halka açık alanlarda yapılan müzik yayınları hakkında telif hakkı ödenmesiyle ilgili madde uyarınca, düğün salonlarından telif hakkı ücreti toplanmaya başladı. Buna göre, düğünlerde yıllık telif ücreti 6 bin 500 lira olurken; bir düğün için ödenecek telif bedeli ise 65 lira.

11.05.2025 22:13
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM) Başkanı Recep Ergül, düğünlerde çalınan müziklere ilişkin telif ücreti döneminin başladığını açıkladı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, (MESAM) tarafından, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan halka açık alanlarda yapılan müzik yayınları hakkında telif hakkı ödenmesiyle ilgili madde uyarınca, düğün salonlarından telif hakkı ücreti toplanmaya başladı.

ANLAŞMALAR İMZALANMAYA BAŞLADI

Bu kapsamda Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM) Başkanı Recep Ergül, Avcılar'daki düğün salonlarında denetimlerde bulundu. Telif ödemelerini yapmayan bir düğün salonu ile MESAM arasında anlaşma imzalandı.

YILLIK 6 BİN 500 LİRA

Yeni uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ergül, "Yapılan uygulama ile ilgili açıklama yapan MESAM Başkanı Recep Ergül, "Düğün salonlarıyla ilgili operasyonu bizzat kendim yürütüyorum, sahada herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayalım diye. Şimdi bizim bugün buraya gelişimizin sebebi, bu düğün salonunda müzik çalınıyor mu, çalınmıyor mu? Bunun tespitini yapmak. Çalındığını tespit ettik ve onlara bir ceza falan kesmeyeceğiz. Sadece çaldıkları müziklerin telifini talep ediyoruz. Bu telif bir düğün başına 65 liraya tekabül ediyor, yıllık 6 bin 500 lira. Biz yılda ortalama 100 düğün üzerinden hesap yapıyoruz" dedi.

"74 YILDIR UYGULANMADI"

Ergül ayrıca şunları söyledi: "Metrekare hesabına girmiyoruz. Yani metrekare hesabına girersek, canlı müzik çalınıyor. Bu daha yüksek tutacağı için düğün salonlarının da mağdur olmaması için, salon sahiplerinin rahat ödeme yapabilmesi için yıllık 6 bin 500 lira talep ediyoruz. Şimdi, '5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' MESAM'a bu yetkiyi veriyor. Diyor ki, 'Sizin üyeleriniz olan söz yazarı, besteci, aranjörlerin haklarını gidin, toplayın' diyor. Ama bugüne kadar her ne kadar 74 yıldır uygulamada olsa da bu yasa pek uygulanamamıştı.

"MUHATAPLAR DÜĞÜN SALONLARI"

Çünkü sırayla önce dijital radyo ve televizyonlar derken, düğün salonlarına ancak sıra geldi. Bugün burada bulunmamızın sebebi bu. Biraz sonra gelin ve damada da takımızı takacağız. Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. Bu olay gelin ve damatlara ek bir yük getirecek mi? Asla bir yük getirmez. Konunun muhatapları gelin, damatlar ve aileleri değil. Bunun muhatapları düğün salonu sahipleri. Bu 6 bin 500 lira yıllık telif bedelini de onlar ödeyecek. Gelin ve damat ödemeyecek.

Sosyal Medya, Türkiye, Ekonomi, Müzik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Fahri Sağgül:
    O 65 TL salonlar'da müşteriye 6.500 TL olarak yansıtılır hırsızın bol olduğu ülkemizde olacağı bu malesef. 100 3 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    insanlar devasa düğün masrafları yüzünden düğün de yapmıyorlar. koyun sizde üstüne koyun zaten insanlar vazgeçmiş durumda. bu kadar masrafın yerine evimizin eksilerini düzeriz diyorlar. bence de haklılar. 72 6 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    zaten yakında düğün salonlarına gerek kalmiyacak...bu yoklukta direk nikah tan. 71 1 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    74 Yıldır uygulanmıyordu diyor şaka mısınız siz ya. Acıktıkça defter mi yokluyorsunuz. Uygulanmayan o kadar çok kanun var ki buna sıra gelmez. Saçma sapan işlerle uğraşacağınıza ekonomiyi düzeltin 43 2 Yanıtla
  • kxxypznpmq:
    Akıllı adam düğün yapmaz, akıllı bir kız da bulursan nikahtan evlenirsin, hiç kimseye de bir gram borcun olmaz. 44 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bunun matapları gelin ve damat değil düğün salonları tamamda salonun sahibi bunu salon ücretine ekleyip gene gelin ve damattan alacak.bıravo akıl 29 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    eskiden dügün salonumu vardı şimdi bakma sen hava atacaz diye iyice abarttılar 19 0 Yanıtla
  • mesut öztaş:
    Herseye zam gelince normal yeni yeni ucretler cikmaya baslayacqktir. 15 0 Yanıtla
  • Sezai Öztürk:
    yapay zekaya yaptirin hemde sözleri sinin olur öbürleride acliklarinda geberir 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    halk olmazsa müziği hayvanlara dinledirsiniz müzik yapım çıları pararyida onlardan alırsınız tezek olarak haaaa 5 0 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Millette para yok insanlar düğün yapamıyor evlenemiyorlar, zina yapıyorlar sözde Din tüccarı yüzünden.Haramiler eşkıyalar saltanat sürüyorlar... 2 0 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    O kadar gereksiz ve sacma biseyki dugunler. Gelin damat ve ailelerine para yuku. sacma sapan adetlerimizden maalesef. 1 0 Yanıtla
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