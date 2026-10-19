Dün 828 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 813 bin 265 megavatsaat oldu - Son Dakika
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Dün 828 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 813 bin 265 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 813 bin 265 megavatsaat oldu. Saatlik bazda en yüksek tüketim 39 bin 641 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim 29 bin 588 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 265 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 641 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 588 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 265 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 457 megavatsaat elektrik ihracatı, 496 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dün 828 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 813 bin 265 megavatsaat oldu - Son Dakika
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