Dün Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 45 bin 259 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 34 bin 377 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 323 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 896 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 45 bin 259 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 34 bin 377 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 762 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 920 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.