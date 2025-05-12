Dünya Askeri Binicilik Şampiyonası'nda Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Askeri Binicilik Şampiyonası'nda Ödül

A5 Defense Magazine, Mısır'daki şampiyonada 'Sporla Dostluk Ödülü'nü Tuğgeneral AlKuvari'ye verdi.

12.05.2025 14:54
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A5 Defense Magazine sahibi İpek İpek, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından Mısır'da düzenlenen 25. Dünya Askeri Binicilik Şampiyonası'nda "Sporla Dostluk Ödülü"nü takdim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen şampiyonaya 20 ülkenin askeri binicilik takımları katıldı.

Hem askeri spor kültürüne katkı sağlamayı hem de Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefleyen A5 Defense Magazine, katılımcı ülkelerin karşılıklı değerlendirmeleri sonucunda, Katar Silahlı Kuvvetleri adına organizasyonda yer alan Tuğgeneral Ali Abdullah AlKuvari'ye Sporla Dostluk Ödülü'nü verdi.

A5 Defense Magazine ile CISM işbirliğiyle hayata geçirilen ve bu yıl ilk kez verilen Sporla Dostluk Ödülü, sporun birleştirici gücünü ve uluslararası askeri dayanışmayı simgeleyen yeni bir nişane olarak öne çıktı.

Törende, İpek İpek, CISM Başkanı Albay Nilton Gomes Rolim Filho ve CISM Genel Sekreteri Kaptan Roberto Recchia sahnede birlikte yer aldı.

Ödül, sadece sportif başarıyı değil, barış, anlayış ve dostluk temelinde inşa edilen uluslararası işbirliğini temsil etti.

Sporcuların farklı ülkelerden temin edilen atlarla yarıştığı format, sporcu ve at arasındaki güveni, uyumu ve disiplini ön plana çıkardı. Üç gün süren yarışmalar boyunca sergilenen performans, CISM'in temel ilkeleri olan dostluk, dayanışma ve sportif kardeşliği simgeledi.

Yıl sonuna kadar düzenlenecek tüm CISM branşlarında Sporla Dostluk Ödülü verilmeye devam edilecek.

Bu kapsamda askeri atletizmden deniz sporlarına, atıcılıktan kış sporlarına kadar birçok alanda ödül, uluslararası birlikteliği ve centilmenliği en iyi temsil eden delegasyonlara takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpek, Türkiye'nin savunma diplomasisindeki etkin rolünü desteklemekten gurur duyduklarını belirterek, "Bu ödül, askeri sporların ötesinde, ülkeler arası güvenin ve ortak değerlerin güçlenmesine vesile olmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tuğgeneral, Etkinlik, Politika, Ekonomi, Katar, Dünya, Mısır, Spor, Son Dakika

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