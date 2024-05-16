Dünya Bankası: KKTC Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 2,7 Büyüyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası: KKTC Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 2,7 Büyüyecek

Dünya Bankası: KKTC Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 2,7 Büyüyecek

Dünya Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiğini bildirdi. Banka, KKTC'de kayda değer bir toparlanma olduğunu ve reel GSYH'nin Kovid-19 öncesi seviyeyi aştığını belirtti. Ayrıca, kadın istihdamında tarihi bir rekor kaydedildiği ve yeşil ve dijital dönüşüme yönelik stratejik yatırımların sürdürülebilir büyüme fırsatları sunduğu vurgulandı.

16.05.2024 21:27
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Dünya Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, son Makroekonomik İzleme Raporu'nda "Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik performansının" değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, KKTC'de 2023'te kayda değer bir toparlanma olduğu ve reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) Kovid-19 salgını öncesi seviyeyi biraz aştığı kaydedildi.

Geçen yıl iş gücü piyasasında önemli kazanımlar gözlemlendiği belirtilen açıklamada, 9 bin 600'den fazla yeni istihdam yaratıldığı ve bunun yüzde 44'ünün kadınlar tarafından doldurularak kadın istihdamında tarihi bir rekor kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, KKTC ekonomisinde salgın sonrası dönemde enflasyonun önemli ölçüde yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 2,7'ye yavaşlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik stratejik yatırımların yanı sıra Yeşil Hat geçişlerinde, ticarette ve iş gücüne katılımda devam eden artışların sürdürülebilir büyüme fırsatları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapısal zorlukların üstesinden gelinmesi ve böylece ekonomik dayanıklılık ile rekabet gücünün artırılması için güçlü politika yanıtları tavsiye edilirken, bunlar arasında temel politika önerileri arasında en yoksul ve savunmasız kişilere acil durum desteği sağlanması, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, afet risk yönetiminin ilerletilmesi, özel sektörün rekabetçiliğinin hızlandırılması ve salgına bağlı kayıpların azaltılması için insan sermayesine yatırım yapılması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası: KKTC Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 2,7 Büyüyecek - Son Dakika

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