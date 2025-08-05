Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 625 Milyon Avro Destek

Dünya Bankası, Türkiye İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi (İSDP) için 625 milyon avroluk Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kredisinden, 32,798 milyon avroluk Temiz Teknoloji Fonu (CTF) kredisinden ve 2 milyon dolar tutarındaki CTF hibesinden oluşan finansman paketini onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, projeyle, artan yenilenebilir enerji kapasitesinin Türkiye'nin ulusal elektrik iletim şebekesine entegre edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu sayede, temiz enerji dönüşümü ve iklim dirençliliği amaçlarının destekleneceği ifade edildi.

İSDP, aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya'da Yenilenebilir Enerji Yaygınlaştırma Programı'nın 7. aşamasını oluşturuyor. Proje kapsamında, Türkiye'nin büyük ölçekli güneş ve rüzgar enerjisi üretimine olanak sağlayacak iletim altyapısının modernize edilmesi ve genişletilmesi planlanıyor.

Proje, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu olarak, 2035'e kadar 120 gigavat rüzgar ve güneş enerjisine dayalı kurulu güce ulaşmayı öngören Yenilenebilir Enerji 2035 stratejisini de doğrudan destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin dünyanın en iddialı yenilenebilir enerji hedeflerinden birini ortaya koyduğunu belirterek, "İletim şebekesini modernize ederek ve yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırarak Türkiye, enerji güvenliğini artırmakta, fosil yakıtlarda ithalat bağımlılığını azaltmakta, rekabet gücünü yükseltmekte ve çok sayıda vasıflı istihdam yaratma potansiyeline sahip yeni sanayi tesisleri geliştirmektedir. Bu proje, özel sektör yatırımlarının önünün açılmasına yardımcı olacak ve Türkiye'nin modern ve rekabetçi enerji sektörü vizyonunu destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Projenin Dünya Bankası Görev Ekibi Lideri Yeşim Akçollu da projenin sadece altyapı yapımından oluşmadığını, Türkiye'nin elektrik şebekesinin daha yeşil, dirençli ve daha dijital hale gelmesini sağladığını vurgulayarak, "TEİAŞ'ı hem yatırımlar hem de teknik yardımla destekleyerek, bir yandan işletmeler ve hanehalkları için elektrik arzının güvenilirliğini artırırken aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.