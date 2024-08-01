Dünya Bankası: Orta Gelir Tuzağı Gelişmekte Olan Ülkelerin İlerlemesini Engelliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası: Orta Gelir Tuzağı Gelişmekte Olan Ülkelerin İlerlemesini Engelliyor

Dünya Bankası, gelişmekte olan 108 ülkedeki ilerlemeyi engelleyen 'orta gelir tuzağı' konusunda uyarıda bulundu. Banka, bu ülkelerin orta gelir tuzağından kaçmalarını sağlayacak yol haritasını sunan yeni bir çalışmanın yayımlandığını duyurdu. Açıklamada, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin yüksek gelirli ülke olma çabalarının ciddi engellerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Banka, orta gelir tuzağının 108 ülkedeki ilerlemeyi engellediğini vurguladı.

01.08.2024 20:09
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Dünya Bankası, "orta gelir tuzağının" gelişmekte olan 108 ülkedeki ilerlemeyi engellediği uyarısında bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ülkelerin "orta gelir tuzağından" kaçmalarını sağlayacak ilk kapsamlı yol haritasının sunulduğu yeni bir çalışmanın yayımlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 100'den fazla ülkenin gelecek yıllarda yüksek gelirli ülkeler olma çabalarını engelleyebilecek ciddi engellerle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Bankanın açıklamasında, "orta gelir tuzağının" gelişmekte olan 108 ülkedeki ilerlemeyi engellediği belirtildi.

Ülkeler zenginleştikçe genellikle kişi başına yıllık ABD Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 10'u (8 bin dolara eşdeğer) oranında bir "tuzağa" düştükleri belirtilen açıklamada, 1990'dan bu yana yalnızca 34 orta gelirli ekonominin yüksek gelir statüsüne geçmeyi başardığı ve bunların üçte birinden fazlasının ya Avrupa Birliği'ne entegrasyondan ya da daha önce keşfedilmemiş petrolden yararlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2023'ün sonunda 108 ülkenin orta gelirli olarak sınıflandırıldığı ve bu ülkelerin kişi başına düşen yıllık GSYH'sinin 1136 dolar ile 13 bin 845 dolar arasında değiştiği bildirildi.

Bu ülkelerin küresel nüfusun yüzde 75'ine denk gelen 6 milyar insana ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, küresel GSYH'nin yüzde 40'ından fazlasını ve karbon emisyonlarının yüzde 60'ından fazlasını ürettikleri aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin orta gelir tuzağından kurtulma konusunda hızla yaşlanan nüfus, gelişmiş ekonomilerde artan korumacılık ve enerji dönüşümünü hızlandırma ihtiyacı gibi öncekilerden çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası: Orta Gelir Tuzağı Gelişmekte Olan Ülkelerin İlerlemesini Engelliyor - Son Dakika

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