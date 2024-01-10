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Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyümesini bekliyor - Son Dakika
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Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyümesini bekliyor

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyüyeceğini öngördü. ABD'nin 2024 için büyüme beklentisi yüzde 1,6'ya çıkarılırken, Euro Bölgesi için 2024 büyüme beklentisi yüzde 0,7 olarak belirlendi. Çin'in 2024'te büyüme beklentisi ise yüzde 4,5 olarak açıklandı.

Dünya Bankası, Türkiye\'nin 2023\'te yüzde 4,2, 2024\'te yüzde 3,1, 2025\'te yüzde 3,9 büyümesini bekliyor
10.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:37
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Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyüyeceğini öngördü. Kurum, ABD'nin 2024 için büyüme beklentisini 0,8 yüzde puan artırarak yüzde 1,6'ya çıkardı. Euro Bölgesi için 2024 büyüme beklentisini yüzde 0,7 olarak belirleyen Dünya Bankası Çin'in 2024'te büyüme beklentisini yüzde 4,5 olarak belirledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyümesini bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyümesini bekliyor - Son Dakika
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