Dünya devi markalar İstanbul'a geliyor - Son Dakika

İHBİR, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda dünyanın her bölgesinden ithalatçıları, süpermarket zincirlerini ve distribütörleri "İHBİR- İstanbul Sektörel Alım Heyeti" organizasyonuyla İstanbul'a getiriyor. 29- 30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan 'Alım Heyeti'nde dünya devi markalar İHBİR üyeleriyle buluşarak önemli anlaşmalara imza atacaklar.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, organizasyonla ilgili şunları söyledi:

"Yönetime geldiğimiz günden bugüne öncelikli misyonumuz, üyelerimizin ihracatını desteklemek ve geliştirmek oldu. Birlik olarak pandemi süresince de bu misyonu sürdürerek üyelerimize hem veri tabanı hizmetimizle hem de fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz heyetlerimizi sanal ortama taşıyarak düzenlediğimiz pek çok sanal heyet programıyla gerçekleştirdik."

TÜRK ÜRÜNLERİNİN TANITIMI YAPILACAK

Okutur açıklamasının devamında, "İHBİR olarak bu kez, 29-30 Mart 2022 tarihlerinde "İHBİR-İstanbul Sektörel Alım Heyeti" programı kapsamında üyelerimizin, dünya devi marka yaklaşık 100 ithalatçı, market zinciri ve distribütör ile bir araya gelerek anlaşmalarla sonuçlanan başarılı bir organizasyona imza atmayı hedefledik. İki gün sürecek olan ve dünyanın heyet programına iştirak eden firmalarımıza marka ve ürünlerini tanıtmalarına da yardımcı olmak için birçok kolaylık sağladık. Etkinlik süresince üye firmalarımız tanıtım malzemeleri ile ürünlerini etkinlik alanında sergileme imkanı bulacaklar. Ayrıca etkinlik bünyesinde çeşitli workshoplar düzenlenerek Türk ürünlerinin tadımı ve tanıtımı yapılacak" dedi.

İHBİR 200'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

İHBİR'in bugüne kadar dünyanın dört bir yanında 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Dünyanın her yerinde ihracatçı üye firmalarımız ülkemizin tanıtımı ve ürünlerimizin raflarda yer alması için tüm güçleri ve heyecanları ile çalışıyorlar. Dolayısıyla birliğimiz üyelerinin gitmediği bir ülke yok. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde üyelerimizin ürettikleri ve ihraç ettikleri tarımsal ürünlerin ülkemiz için önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üyelerimiz yalnızca pandemi döneminde muazzam bir artış gösteren temel gıda maddeleri talebini karşılamakla kalmamış, dünyanın her bölgesine gıda ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlamıştır. Güncel ihracat rakamlarımız da bunu doğrular niteliktedir. Yapmamız gereken ihraç ettiğimiz ürünlerin hak ettikleri şekilde daha yüksek katma değerli ve daha yüksek miktarlarda satışlarını gerçekleştirmektir. İhraç ettiğimiz ürünlerin daha yüksek katma değerli olması, üye firmalarımızın daha çok kazanç elde etmeleri ve ülkemize daha çok döviz kazandırmaları için birliğimiz bu konu odaklı yeni projeler üzerinde çalışıyor" dedi.

TİCARET BAKANLIĞIMIZIN BELİRLEDİĞİ ÜLKELERE YÖNELİK ALIM HEYETLERİ DÜZENLEDİK

Ticaret Bakanlığı'nın hedef ve öncelikli olarak belirlediği ülkelerden seçilen en prestijli firmalarla üyelerini bir araya getirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, "Araya pandemi gibi zorlu koşullar girmesine rağmen organizasyonlarımızı sanal olarak gerçekleştirmeye de devam ederek, Alım Heyeti tecrübemizi dijital ortamlarda da çok iyi yönettik. Türkiye genelinde faaliyet gösteren diğer birliklere göre en fazla alım heyeti organizasyonu yapan birlik olduk. Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamaların ardından normalleşmeyle birlikte İHBİR faaliyetlerine kaldığı yerden devam ederek emek veren ihracatçılarımızın her zaman ve her koşulda yanında oldu. Son 4 yılda Birlik olarak düzenlediğimiz sanal ve fiziki alım heyeti organizasyonlarında üyelerimiz ile dünya genelinde ithalatçı, distribütör ve market zincirlerinin yetkilileriyle 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesine vesile olduk" dedi.