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Ekonomi

Dünya Genelinde Borçluluk Artıyor

Dünya Genelinde Borçluluk Artıyor

Dünya genelinde pandemi sonrasında borçluluk giderek artıyor. Küresel borç, yılın ilk çeyreğinde 1,3 trilyon dolar artarak 315 trilyon dolara ulaştı. ABD, küresel borçlulukta zirvede yer alırken, Türkiye ise G20 ülkeleri arasında en az kamu borcu olan ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki borç birikimi, Çin, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerde yoğunlaşırken, gelişmiş ekonomilerde ise ABD ve Japonya öne çıkıyor. Japonya'nın borç/GSYH oranı en yüksek olan ülke olduğu görülüyor.

31.05.2024 09:47
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Dünyada pandemi sonrasında borçluluk giderek artıyor. Ülkelerin toplam kamu borçları yıllık üretimin 3 boyutuna ulaştı. Küresel borçlulukta ABD zirvede yer alırken, Türkiye G20 ülkeleri arasında olumlu sayılabilecek bir noktada bulunuyor.
Küresel borç yılın ilk çeyreğinde 1,3 trilyon dolar artarak 315 trilyon dolara ulaşarak rekor tazeledi. Aynı dönemde dünya genelinde itibarıyla borç/GSYH oranı yüzde 333 olarak hesaplandı.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporuna göre, küresel borç tutarındaki artışın, temel olarak gelişmekte olan piyasalardan kaynaklandığı aktarıldı. Gelişmekte olan ülkelerdeki borç birikiminin büyük kısmı söz konusu dönemde Çin, Hindistan ve Meksika'da yoğunlaştığı görüldü. Gelişmiş ekonomilerde ise borç tutarında genel olarak artış öncelikle ABD ve Japonya'da yoğunlaşırken, bu ülkeleri İrlanda ve Kanada izledi. Borç tutarındaki en önemli düşüşler ise İsviçre ve Almanya'da görüldü.
Zirvede ABD yer aldı, Türkiye en az kamu borcu olan ülkeler arasında
Dünyanın en büyük ekonomilerinin oluşturduğu G20 ülkeleri arasında 34,7 trilyon dolarla ABD borçlulukta zirvede yer aldı. Çin sıralamada 14,5 trilyon dolarla ikinci olurken Japonya 13,5 trilyon dolarla üçüncü basamakta yer aldı. Sıralamada İngiltere 3,8 trilyon dolar, Fransa 3,7 trilyon dolar, İtalya 3,6 trilyon dolar, Hindistan 3,3 trilyon dolar, Almanya 2,9 trilyon dolar, Kanada 2,3 trilyon dolar, Brezilya 2,1 trilyon dolar, Avustralya 1,2 trilyon dolar, Güney Kore 1,06 trilyon dolar, Meksika 979 milyar dolar, Endonezya 631 milyar dolar, Arjantin 609 milyar dolar, Türkiye 499,9 milyar dolar, Rusya 427 milyar dolar, Suudi Arabistan 362 milyar dolar, Güney Afrika 270 milyar dolar olarak sıralandı.
Borç/GSYH oranı en yüksek Japonya'da
2024 ilk çeyrek itibarıyla G20 ülkelerinin toplam kamu borçları 90 trilyon doları aştı. Borç/GSYH oranı ise yüzde 110 olarak hesaplandı.
G20 ülkelerinin kamu borcu/GSYH oranı dikkate alındığında zirvede yüzde 299 ile Japonya yer aldı. Japonya'nın borcunu 3 yıl boyunca yaptığı üretimle borcunu ödeyebileceği anlaşıldı. Sıralamada İtalya yüzde 172 borç/GSYH oranıyla ikinci olurken Kanada yüzde 129 ile üçüncü oldu. Diğer ülkeler ise Fransa yüzde 128, ABD yüzde 122, İngiltere yüzde 109, Brezilya yüzde 106, Hindistan yüzde 96, Arjantin yüzde 93, Çin yüzde 82, Almanya yüzde 69, Avustralya yüzde 67, Güney Afrika yüzde 67, Meksika yüzde 66, Güney Kore yüzde 57, Endonezya yüzde 46, Türkiye yüzde 45, Suudi Arabistan yüzde 34, Rusya yüzde 19 olarak gerçekleşti.
Bakan Şimşek: "Türkiye'yi yüksek borçlu addedemezsiniz"
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı'nın düzenlediği programda Türkiye'nin yüksek borçlu bir ülke olmadığını belirtti. Tüm borç unsurlarıyla birlikte bakıldığında Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 110 olduğunu kaydetti. Bakan Şimşek, "Orta vadede büyümeyi etkileyen faktörlerden biri yüksek borçluluk. Türkiye'yi bütün borç unsurları itibariyle bakarsanız yüksek borçlu addedemezsiniz. Türkiye'nin hanehalkı borcu, şirket ve finans sektörü borcu ve kamu borcu toplamının milli gelire oranı yüzde 110'un altında. Bize benzer ülkelerde yüzde 250'in üzerinde, dünya ortalama yüzde 330'un üzerinde. Borç henüz bizim bir hız limiti değil. Bu avantajımız var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hindistan, Japonya, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Genelinde Borçluluk Artıyor - Son Dakika

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