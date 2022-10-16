Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ile birlikte 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisini ziyaret etti. Tesiste çalışan kadınların gününü kutlayan heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim etti.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile birlikte program düzenledi. Programda ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisi ziyaret edildi. Ziyarette Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da yer aldı. Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan Süs Bitkileri Üretim Tesisinde çalışan kadınlarla bir araya gelen heyet, Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutladı.

'Şehrimizi güzelleştiriyorsunuz'

Programda konuşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Kadınların emeğinin olduğu her işin güzelleştigini görüyoruz. Sizler de şehrimizi güzelleştiriyorsunuz. Hepinizin emeğine sağlık. Bir kez daha Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Öztozlu, 'Alın terinizle değer katıyorsunuz'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Bugün Tarım ve Orman İl Müdürümüz Metin Öztürk ile birlikte program düzenledik. İlk olarak da kendi personelimizle buluşmak istedik. Şehrimizi için yaptığınız tüm çalışmalar adına teşekkür ediyorum. Alın terinizle, emeğinizle şehrimize değer katıyorsunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamlarını iletiyor ve gününüzü tekrardan kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyeleri, Süs Bitkileri Üretim Tesisinde çalışan kadınlara takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle ziyaret noktalandı. - MANİSA