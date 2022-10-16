Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

16.10.2022 12:16
Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ile birlikte 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ile birlikte 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisini ziyaret etti. Tesiste çalışan kadınların gününü kutlayan heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim etti.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile birlikte program düzenledi. Programda ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisi ziyaret edildi. Ziyarette Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da yer aldı. Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan Süs Bitkileri Üretim Tesisinde çalışan kadınlarla bir araya gelen heyet, Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutladı.

'Şehrimizi güzelleştiriyorsunuz'

Programda konuşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Kadınların emeğinin olduğu her işin güzelleştigini görüyoruz. Sizler de şehrimizi güzelleştiriyorsunuz. Hepinizin emeğine sağlık. Bir kez daha Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Öztozlu, 'Alın terinizle değer katıyorsunuz'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Bugün Tarım ve Orman İl Müdürümüz Metin Öztürk ile birlikte program düzenledik. İlk olarak da kendi personelimizle buluşmak istedik. Şehrimizi için yaptığınız tüm çalışmalar adına teşekkür ediyorum. Alın terinizle, emeğinizle şehrimize değer katıyorsunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamlarını iletiyor ve gününüzü tekrardan kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyeleri, Süs Bitkileri Üretim Tesisinde çalışan kadınlara takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle ziyaret noktalandı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Vali Çelik: 'Türkiye' de yılda 18 milyon tona ulaşan gıda israfını azaltmamız gerek' Vali Çelik: 'Türkiye' de yılda 18 milyon tona ulaşan gıda israfını azaltmamız gerek' Manisa haber | Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu Manisa haber | Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu Manisa haber! Manisa Büyükşehir Belediyesinden Gördes'e üzüm sıkma makinesi Manisa haber! Manisa Büyükşehir Belediyesinden Gördes'e üzüm sıkma makinesi
Kaynak: İHA

Metin Öztürk, Manisa, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 19:24:00. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement