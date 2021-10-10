Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda

Dünya ekonomisinin iki hamisi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, ekonominin parlayan yıldızı olarak görülen Bitcoin'e karşı harekete geçti. Hem para birimiyle bağlarını koparmak istemeyen ülkeler, hem de bu para birimini ciddi şekilde kontrol altında tutmak istiyor.

KURUMLARA YETKİ VERECEKLER

Bloomberg haber ajansının etkili bir kaynağa dayandırarak yayımladığı habere göre, Amerika yönetimi, kripto para birimleriyle ilgili bir kararname çıkarılmasını değerlendiriyor. Aynı kaynaklar, üzerinde çalışılan kararnamenin ülkedeki federal kurumları kripto paranın ilgili alanlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmakla yetkilendireceğini ifade ediyor.

KONTROL MEKANİZMASI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

Öte yandan, söz konusu kararnamenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu da belirtiliyor. Ayrıca, kripto para birimlerine ilişkin kararnamenin, kurumların yürütme organı genelinde dijital para birimleri üzerindeki çalışmalarını koordine etmeyi de amaçladığı aktarıldı. Çin de aynı şekilde Bitcoin'e karşı yasa çıkarma hazırlığında.