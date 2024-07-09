Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi

Ekonomi

İngiliz bankası HSBC ekonomistleri, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Dev banka Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,8'e çıkarırken, 2025 büyüme tahmini ise yüzde 3,6 da kaldı.

ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48'dan %44,6'ya 2025 için ise %29'dan %27,7'ye çekti.

FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR

Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Dev bankanın yıl sonu dolar/TL tahmini de oldukça dikkat çekici. Banka, şu an 32,78 TL olan kurun yıl sonunda 36 TL olmasını öngörüyor.