Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi

Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi

Dünyaca ünlü İngiliz bankası HSBC, Türkiye ekonomisine dair analizlerini yayınladı. Yıl sonu için dolar tahminini 36 TL olarak açıklayan banka, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 48'den yüzde 44,6, 2025 tahminini yüzde 29'dan yüzde 27,7'ye düşürdü.

09.07.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz bankası HSBC ekonomistleri, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Dev banka Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,8'e çıkarırken, 2025 büyüme tahmini ise yüzde 3,6 da kaldı.

ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48'dan %44,6'ya 2025 için ise %29'dan %27,7'ye çekti.

FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR

Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Dev bankanın yıl sonu dolar/TL tahmini de oldukça dikkat çekici. Banka, şu an 32,78 TL olan kurun yıl sonunda 36 TL olmasını öngörüyor.

Türkiye, Banka, Hsbc, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bulent Cebeci: Ülkede o kadar hızlı fiyat artışları yaşanıyor ki dolar yıl sonu 45 lira olsa az gelir !!! 7 5 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: TÜİK Dünyanın gözünü korkutmuş. 5 2 Yanıtla
    yavuz d: HSBC nin mi?:) bir hsbc personeli olarak sunu soylim emekli promosyonu bile vermiyor bide hsbc korkucak ha 3 2
  • Murat: Yavaş sallayın kafamız gözümüz kırıldı hep 0 3 Yanıtla
  • emrah bakansız: HSBC ninn tahmini nezman tutmuski itibar edilecek yada çalışacak bir banka bile deil deil 1 0 Yanıtla

14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:54:16. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement