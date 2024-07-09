İngiliz bankası HSBC ekonomistleri, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Dev banka Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,8'e çıkarırken, 2025 büyüme tahmini ise yüzde 3,6 da kaldı.
HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48'dan %44,6'ya 2025 için ise %29'dan %27,7'ye çekti.
Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.
Dev bankanın yıl sonu dolar/TL tahmini de oldukça dikkat çekici. Banka, şu an 32,78 TL olan kurun yıl sonunda 36 TL olmasını öngörüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi - Son Dakika
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