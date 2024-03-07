Kumaş üretimi ve satışı konusunda sektörün en güçlü firmaları arasında yer alan Emek Group, 500 milyon TL'den fazla borcunu ödeyemeyince konkordato ilan etti. Emek Group, Türkiye'de çok sayıda AVM'de şubeleri bulunan Zara ve H&M gibi markalara kumaş sağlıyordu.
Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, mali yapısı son derece güçlü olarak bilinen grubu, ekonomide son aylarda artan istikrarsızlık sarstı. Dava dilekçesine göre, kurlardaki sert hareketlilik, maliyetlerde yüzde 110'ü bulan artış ile kredi faizlerinin yüzde 60'a dayanması grup şirketlerinin mali dengesini bozdu. Dava dosyasına göre Emek Global'in borcu 334 milyon TL, Emek Kumaş'ın borcu 110 milyon TL, Emekteks'in borcu ise 81 milyon TL seviyesinde.
Davanın dün görülen duruşmasında 3 şirkete yönelik 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi. Anılan 3 şirketin yanı sıra, sahibi İbrahim Cüneyt Önügören de konkordato kapsamına alındı. Şirket, borçlarını belirli bir takvim içinde ödeyecek. Dava dosyasına göre alacaklılar arasında, çok sayıda şirketin yanı sıra birçok banka da bulunuyor.
Emek Group'un kurucusu Osman Nuri Önügören aynı zamanda merhum başbakan Necmettin Erbakan ile birlikte Milli Nizam Partisi'nin de kuruluşunda yer aldı. Erbakan'ın en yakınındaki birkaç isimden biri olarak bilinen Önügören 7 yıl önce vefat etmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti - Son Dakika
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yeni yol çalışmasına başladı. Yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğunun rahatlayacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde geçen yıl rekor sayıda turist aldığını ve Türkiye'nin rekor sayıda gelir elde ettiğini hatırlatarak, bu sene 17 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi. Bakan Ersoy, Antalya için ilçe bazında ayrı bir çalışma yapacaklarını belirtti.
Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, zorlu ticaret koşulları ve boykotlarla mücadele ettiğini belirtti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteği sağlandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilere destek verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Programda 580 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.
Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Finansal Okuryazarlığa Giriş' konulu toplantıda, yatırımlara yardımcı olacak ipuçları ve doğru yatırım stratejileri anlatıldı. Toplantıda, finansal yatırım araçları, portföy yönetimi ve ekonomi-politika gündeminin takibi gibi konular ele alındı. Katılımcılara Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.
Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesabına ek bin TL yatırdı. Bu destekle Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
ET ve Süt Kurumu, ramazan nedeniyle et ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmak amacıyla et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarılırken, mağazalarda da gece 23.00'e kadar hizmet verilecek. İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde ise kırmızı et fiyatları sabitlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)