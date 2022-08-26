"Fıstık" gibi hasat - Son Dakika
Üye Girişi

"Fıstık" gibi hasat

26.08.2022 13:52
"Fıstık" gibi hasat

Dünyada bitkisel yağ üretiminde ilk 3 arasında yer alan, gerek insan gıdası, gerek hayvan yemi ve gerekse toprağı azot yönünden zenginleştirmesi bakımından çok önemli bir yağ bitkisi olan yer fıstığında hasat başladı.

Dünyada bitkisel yağ üretiminde ilk 3 arasında yer alan, gerek insan gıdası, gerek hayvan yemi ve gerekse toprağı azot yönünden zenginleştirmesi bakımından çok önemli bir yağ bitkisi olan yer fıstığında hasat başladı. Üretici verim ve fiyattan memnun.

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yarısını karşılayan Adana'da ova kesimlerde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında şu sıralar hummalı bir hasat dönemi yaşanıyor. İlk hasatların yapıldığı Karataş ilçesi Kapı Mahallesinde bir yandan tarladaki yer fıstığının sökümünü yapan üreticiler bir yandan da üç gün tarlada kuruyan fıstığın patozlama işlemi ile uğraşıyor.

Bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bitkiler arasında, üretim miktarı açısından dördüncü sırada yer alan yer fıstığında geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 234 bin ton olan üretimin 116 bin tonunu Adana üretti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Türkiye üretiminin yarısının Adana'dan karşılandığını ifade ederek, "Bu yıl 235 bin dekar alanda yer fıstığı ekilişimiz oldu. Bundan da 100 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Dekara ortalama 400 kilogram verim bekliyoruz. Yer fıstığı hem yağlık olarak hem de çerezlik olarak kullanılmakta. İlimizdeki yer fıstığında ortalama yağ oranı yüzde 52'dir. Türkiye'de yağ olarak kullanımında son 4-5 yılda artış oldu. Ülkemizde genelde çerezlik olarak kullanılan yer fıstığı, yağ üretiminde de tercih edilmeye başlandı. Çerezlik olarak kullanımının yanı sıra posasının hayvan yemi olarak kullanılması nedeniyle değerli bir ürün. Şu anda Adana-Osmaniye hattında yer fıstığı yağı üreten ve satan işletmeler bulunmakta." şeklinde konuştu.

Tekin, Adana'nın Karataş ilçesinde ilk hasadın yapıldığını ve fiyatının da 25 TL civarında olduğunu belirterek bu fiyatın üreticiyi memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

Karataş Kapı Mahallesi çitçilerinden Hüseyin Aslangiray da yer fıstık hasadına başladıklarını ve 25-30 lira olan fiyatın üretici için iyi bir rakam olduğunu belirterek, "Tüm girdi yüksekliğine rağmen bu yıl olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Adana genelinde karpuz hasadı sonrasında ikinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstıklarının da Ekim ayı başında hasadının yapılması bekleniyor. - ADANA

YORUMLAR
500
Özbekistan: Semerkant'ta yapılacak ŞİÖ Zirvesi'ne 14 devlet başkanı katılacak Özbekistan: Semerkant'ta yapılacak ŞİÖ Zirvesi'ne 14 devlet başkanı katılacak Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu
Kaynak: İHA

Bitkisel yağ, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Fıstık' gibi hasat - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: "Fıstık" gibi hasat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement