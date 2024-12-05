Dünyada İlk Aktif Karbonlu Yoğurt Piyasada

Ekonomi

Üniversite toksin atıcı yoğurt üretti

Adana'da 'Aktif Karbonlu Yoğurt' piyasaya sürüldü

Laktoz intoleransı olan kişilerin tüketmesine uygun yoğurt üretildi

ADANA - Adana'da hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketmesine uygun olarak üretilen 'Aktif Karbonlu Yoğurt' tanıtıldı.

Aktif karbon veya diğer adıyla aktif kömür son günlerde kelimenin tam anlamıyla 'trend' haline geldi. Öyle ki gıdadan kozmetiğe, diyetten detoksa kadar pek çok alanda aktif karbon kullanılıyor. Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenlerde 5 yıl boyunca aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketmesine uygun 'Aktif Karbonlu Yoğurt' hazırladı.

Tanıtımı yapıldı, piyasaya sürüldü

Üniversitenin tesisinde tanıtımı yapılan 'Aktif Karbonlu Yoğurt'un üniversitedeki marketlerde satışa sunulduğu öğrenildi.

"Önemli çalışmalar yürüttük"

Tanıtım programında konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, geliştirdikleri bu ürünün, laktoz intoleransı yaşayan bireyler için önemli bir alternatif olmasının yanı sıra, vücuttaki toksinlerin ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Aktif karbonlu yoğurdun bilimsel çalışmalarının da üniversite yapıldığını belirten Beriş, "Aktif karbonlu yoğurtta fermantasyon öncesi laktozun yakalandığının tespitinin yani sıra, aktif karbonlu yoğurt ile yaptığımız çalışmalarda aktif karbon eklentisinin yoğurtta laktik asit düzeyini daha aşağı seviyede koruduğunu ve yoğurda özelliğini katan besleyici özelliklerin korunduğunu tespit ettik. Bu konuda dünya çapında yürütülmüş bilimsel çalışmalara destek olarak bizlerde etki mekanizmasını ortaya koyan çalışmalar yürüttük" dedi.

"Dünyada ilk"

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, 'Aktif Karbonlu Yoğurt'un dünyada ilk olduğunu da anlatarak, "Aktif karbonlu yoğurt çalışması dünyada ilk. Amacımız Aktif Karbonlu Yoğurdun tüketimini yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla yenilik olarak değerlendirilen bu konu ile ilgili Süt ve Fermente Süt işletmelerini ortak çalışma yapmak için bu çalışmamıza dahil etmekten ve bilimsel çalışma yapmak isteyen çalışmacılara ilham olmak ve imkan sağlamaktan mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir ürünü pazara sunmak çok zor"

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman ise Çukurova'da tarımın çok önemli bir yerde olduğunu kaydederek, "Tarım bizim göz bebeğimiz. Oldukça dinamik bir ekibiz. Aktif karbon benim çok sevdiğim bir ürün. Bir ürünü elde etmek yıllar sürüyor. Ben çok şanslıyım ki bu ekibin en son finalize ettiği yoğurdu piyasaya sürmesinde şansını elde ettim. Gerçekten çok meşakkatli yollardan geçtik. Yeni bir ürünü pazara sunmak çok zor. Bu ürünü sizin mutfağınıza, sofralarınıza getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık"

Projenin yürütücülerinden Dr. Emin Zümrütdal ise yoğurt tüketiminden sonra ortaya çıkan laktoz intoleransı sorununun tüm dünyada çözüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü anlatarak, "Süt ve süt ürünlerinin alternatifi olarak tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Bizde bu çalışmalara aktif karbonlu yoğurt ve fermente süt ürünleriyle devam ettik. Aktif karbon özellikle son 100 yıl içerisinde diş macunlarından yediğimiz gıdalara kadar birçok alanda kullanılıyor. Buradan aldığımız fikirle aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık. Bu çalışma enstitüler tarafından yenilik olarak değerlendirildi. Bu çalışmada yoğurdun özelliğini bozmadan birçok bilimsel veriye ulaştık" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan basın mensuplarına Aktif Karbonlu Yoğurt ikram edildi. Öte yandan marketlerde satışa sunulan 200 gramlık yoğurdun 25 TL olduğu öğrenildi.