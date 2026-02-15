Dünyanın en büyük fast food zincirlerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

ABD'li fast-food devi Wendy's satışlardaki sert düşüş sonrası yüzlerce şubesini kapatma kararı aldı. Şirket, 2025'in son çeyreğinde beklentilerin üzerinde %10'un üzerinde aynı mağaza satış kaybı yaşadı ve özellikle ABD iç pazarında satışlar daha da sert düştü.

Bu performans düşüşü üzerine Wendy's, yaklaşık 6 000 mağazasının %5–6'sı oranında, yani 298 ile 358 arasında restoranı 2026'nın ilk yarısında kapatmayı planlıyor. Bu kapanışlara 2024'teki 240 mağaza kapatılması da ekleniyor.

YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRDİ AMA...

Eylül–Aralık 2025 döneminde geliri düşen şirket, aradaki kalite ve fiyat dengesini yeniden kurmak için kalıcı düşük fiyatlı "Biggie Deals" menüsü gibi değer odaklı stratejiler geliştirdiğini açıkladı. Wendy's geçici CEO'su Ken Cook, aşırı kısa süreli indirim promosyonları yerine günlük değer tekliflerine odaklanacaklarını belirtti.

PAZAR PAYINI KORUMAYI HEDEFLİYOR

Wendy's'in hisseleri satış düşüşü ve mali baskılarla gerilerken, uluslararası pazarlarda performansın görece daha iyi olduğu, özellikle küresel satışlarda sınırlı düşüş görüldüğü bildirildi. Şirket, yeniden yapılanma ve değer stratejileri ile pazar payını korumayı hedefliyor.