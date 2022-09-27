Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi - Son Dakika
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Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

27.09.2022 11:02

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden yat için tankerle getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü gibi birçok özellik bulunuyor.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mega yat 'Titan' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi - Son Dakika
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