Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 400 TL'den satıldı - Son Dakika
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Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 400 TL'den satıldı

10.08.2022 16:06
Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 400 TL'den satıldı

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezi konumundaki Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri için tescil ve alım töreni yapıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezi konumundaki Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri için tescil ve alım töreni yapıldı. Nazilli Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen törende sezonun ilk inciri kilosu 400 TL'den alındı.

Nazilli Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltılı törene Nazilli Kaymakam Vekili, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, başta Nazilli Belediye Başkan Vekili Halit Civlez, milletvekilleri, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, siyasi partilerin Nazilli ilçe başkanları, Aydın ve Nazilli'deki kurum ve kuruluşların müdürleri, incir üreticileri, tüccarlar, davetliler ve borsa üyeleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, "Nazilli Ticaret Borsası olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz incir üreticileri, işletmeleri ve kurumların buluştuğu 2022-2023 sezonu ilk incir alım töreni ve tescil alım törenini gerçekleştirdik. Sezonun ilk kuru incirini açık artırmayla 400 TL'den aldık. Bu sene bereketli ve bol kazançlı bir yıl bekliyoruz. Üretim için herkesten destek bekliyoruz. Üretime devam etmek için birlik olmaya devam etmek zorundayız. Bu sene sezonda 100 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Çiftçimizin hasat ettikleri incirlerini iyi yerlerde saklamalarını istiyoruz. Kaliteli ürün olarak satabilmemiz için bu şart. Kaliteli ürün iyi para demektir. Yıl 12 ay inciri satabilmekteyiz. Ayrıca bu sene çiftçilerimizin ürününü daha iyi değerlendirebilmek için 170 dönüm arazi üzerine kurduğumuz kooperatifimiz ile incirin başkenti Nazilli'de olacak ve incirimiz Nazilli'den dünyaya gidecektir. Üreten her zaman kazanacaktır" dedi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan ise başta incir olmak üzere Nazilli ve çevresinin çok önemli tarım ürünlerine sahip olduğunu ve bu avantajın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan ödül töreni ile program sona erdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 400 TL'den satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 400 TL'den satıldı - Son Dakika
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