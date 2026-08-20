Düşük Borçluluk Ekonomiyi Güçlendiriyor - Son Dakika
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Düşük Borçluluk Ekonomiyi Güçlendiriyor

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Şimşek, Türkiye'nin düşük borçluluğunun ekonominin direncini artırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük borçluluğun, ülke ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye'nin borç stoku verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Düşük borçluluğun, ülke ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğuna işaret eden Şimşek, "Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli gelire oranı ülkemizde yüzde 91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 229'un ve dünya ortalaması yüzde 306'nın oldukça altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, kamu borcunun GSYH'ye oranının da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Brüt dış borç stoku, ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Zorlu küresel koşullarla mücadelede düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düşük Borçluluk Ekonomiyi Güçlendiriyor - Son Dakika

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