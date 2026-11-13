Düzce Belediye Meclisi 2027 bütçesini 11 milyar TL olarak kabul etti - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi 2027 bütçesini 11 milyar TL olarak kabul etti

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Düzce Belediye Meclisi 2027 bütçesini 11 milyar TL olarak kabul etti
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Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı 3. birleşiminde 2027 yılı mali bütçesini 11 milyar TL olarak kabul etti. Toplantıda ayrıca 2027 yılı gelir-ücret tarifesi de görüşülerek meclisten geçti; böylece vergi, harç ve müdürlüklerde uygulanacak ücret tarifeleri belirlendi.

Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı 3. birleşimde 2027 yılı mali bütçesini 11 milyar TL olarak meclisten geçirdi.

Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı toplantıları, gerçekleştirilen üçüncü birleşim ile tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2027 yılı Belediye Bütçesi ile 2027 yılı Gelir-Ücret Tarifesi Raporu meclise sunularak karara bağlandı.

Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen ve bir önceki meclis tutanak özetinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen toplantının ilk gündem maddesinde 2027 yılı belediye bütçesi görüşüldü. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan ayrıntılı harcama raporu meclis üyeleri ile paylaşılırken, gider ve gelir bütçeleri görüşülerek 2027 bütçesinin 11 milyar TL olması karara bağlandı.

GELİR-ÜCRET TARİFESİ KABUL EDİLDİ

Gündemin ikinci maddesinde, meclisin ilk toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2027 yılı gelir-ücret tarifesi görüşüldü. Vergiler ve harçların yanı sıra müdürlüklerde uygulanacak ücret tarifelerinin yer aldığı raporun okunmasının ardından madde, yapılan oylamanın ardından meclisten geçti.

Kaynak: İHA
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