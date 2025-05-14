Düzce Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri Duyurusu

Düzce Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksit ödeme gününün 31 Mayıs 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Düzce Belediyesi hizmet binası veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye aracılığıyla gerçekleştirebileceklerdir. Vergi ödemelerinizi hafta içi mesai saatleri içinde Düzce Belediyesi hizmet binası ödeme veznelerinde ve Bahçeşehir tahsilat veznesi ile Konuralp Ek Hizmet Binası veznelerimizden yapabilirsiniz." - DÜZCE