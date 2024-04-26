Düzce\'de 2023 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemeleri başladı

Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemelerine başlandığını duyurdu.

Düzce'de buzağı destekleme ödemeleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince başlatıldı. Bu çerçevede, 2023 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemesi Ödemesi hak edişleri Ziraat Bankası hesaplarına yüklendi. Ödemeler Banka tarafından yetiştiricilerin hesabına aktarılacak. 3 bin 283 işletmeye 6 bin 621 buzağı için toplam 7 milyon 65 bin 762 lira 50 kuruş destekleme ödemesi yapılacak. - DÜZCE