Düzce'de 2023 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemeleri başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de 2023 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemeleri başladı

Düzce\'de 2023 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemeleri başladı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemelerine başlandığını duyurdu. Buzağı destekleme ödemeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı ve Ziraat Bankası hesaplarına yüklendi. Toplamda 6 bin 621 buzağı için 7 milyon 65 bin 762 lira 50 kuruş destekleme ödemesi yapılacak.

26.04.2024 15:20
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DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemelerine başlandığını duyurdu.

Düzce'de buzağı destekleme ödemeleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince başlatıldı. Bu çerçevede, 2023 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemesi Ödemesi hak edişleri Ziraat Bankası hesaplarına yüklendi. Ödemeler Banka tarafından yetiştiricilerin hesabına aktarılacak. 3 bin 283 işletmeye 6 bin 621 buzağı için toplam 7 milyon 65 bin 762 lira 50 kuruş destekleme ödemesi yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de 2023 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemeleri başladı - Son Dakika

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