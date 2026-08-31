Düzce'de Balıkçılara Yeni Sezon Müjdesi - Son Dakika
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Düzce'de Balıkçılara Yeni Sezon Müjdesi

Düzce\'de Balıkçılara Yeni Sezon Müjdesi
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Akçakoca'da 745 balıkçı, yeni av sezonu için 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonu için 'Vira Bismillah' dedi. Yaklaşık 30 kilometrelik sahil şeridinde geçimini balıkçılıkla temin eden 745 balıkçı, 121 tekneyle gece saatlerinden itibaren denize açılacak.

Balıkçılara yeni sezon öncesinde Düzce Valiliği koordinasyonunda il özel idaresi ve tarım il müdürlüğünce yaklaşık 1 milyon liralık koruyucu destek ekipmanı hibe edildi. Yeni sezon öncesinde Akçakoca limanında düzenlenen törende konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Makas, 30 kilometre sahili olan ilçede 745 civarı ruhsatlı balıkçı ve 121 ruhsatlı balıkçı teknesinin olduğunu belirterek, "Devletimiz, bakanlığı, özel idaresi ve tüm imkan ve kabiliyetiyle insanı yaşatki devlet yaşasın şiarıyla balkçımızada hizmet etmekle mükellef. Biz işinizi kolaylaştırmak ve bereketinizi artırmak adına biz üzerimize düşen görev neyse arkanızdayız. Ben inanıyorum ki fındıkta olduğu gibi bu sezon balıkçılıkta umduğunuzu bulacaksınız" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de, Akçakocalı olduğuna dikkati çekerek yeni av sezonunun balıkçılara ve ailelerine bereket getirmesi temennisinde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da, desteklerin devamlı olarak sürdürüleceğine vurgu yaparak, kolaylıklar diledi. Törene, il protokolü, balıkçılar ve aileleri katıldı.

Törenin ardından katılımcılara balık ekmek ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Akçakoca, Ekonomi, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de Balıkçılara Yeni Sezon Müjdesi - Son Dakika

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