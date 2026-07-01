Düzce\'nin tarımsal ürünlerine değer katacak çalışma

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, coğrafi işaretli Konuralp pirinci ve Düzce kestane kabağının ulusal pazarda daha güçlü yer alması için çalışma başlattı. Bu kapsamda sektör temsilcileri ve Migros Zincir Market yetkilileri, üretim, kalite ve pazarlama süreçlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ortaya koyduğu tarım ve yerel değerleri güçlendirme vizyonu doğrultusunda, şehrin önemli tarımsal ürünlerinin hak ettiği değere ulaşması için çalışmalar sürdürülüyor. Başkan Özlü'nün öncülüğünde, coğrafi işaretli Konuralp pirinci ile Düzce kestane kabağının ulusal pazarda daha güçlü yer bulması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu ürünlerin Migros Zincir Marketler aracılığında, tüketiciyle daha etkin şekilde buluşturulmasına yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere sektör paydaşları aynı masa etrafında bir araya geldi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, Migros Meyve Sebze Bölgeler Müdürü Serdar Şen, Migros Marmara Bölgesi Pazarlama Müdürü Ramazan Gökhan Alan, Migros Temel Gıda Ürünleri Pazarlama Müdürü Mert Öner, Migros Temel Kuru Gıda Ürünleri Pazarlama Ürün Grubu Müdürü Bulut Küçükışık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri ile önder çiftçiler katıldı.

Toplantıda; coğrafi işaretli Konuralp pirinci ve Düzce kestane kabağının üretim planlaması, kalite kriterleri, alım süreçleri ve sözleşmeli üretim modeli kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Üretimden pazarlamaya kadar uzanan sürecin değerlendirildiği toplantıda, üretici ile tüketici arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik iş birliği fırsatları görüşüldü.

Tarım İl Müdürü Esra Uzun, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle Düzce'nin, tarımsal ürünlerin pazarlanması ve güçlü bir tedarik zincirinin oluşturulması noktasında önemli bir fırsat yakaladığını ifade etti. Bu sürecin üreticilere yeni pazar imkanları sunacağını ve Düzce'nin tarımsal potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - DÜZCE