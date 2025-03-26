Düzce'de Fındık Üreticilerine Hibe Desteği

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, özellikle fındık üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeye dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçilere yönelik yüzde 50 hibe destekli proje başvuruları devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, fındık hasadında kullanılan file sisteminin bu yıl desteklenecek ekipmanlar arasında yer aldığını belirtti.

Son yıllarda tarım sektöründe yaşanan işçi temini sorunlarına çözüm sunduğu belirtilen file sistemi, aynı zamanda fındık toplama maliyetlerini düşürme, ürünün tam olgunlaştıktan sonra toplanmasını sağlama ve aflatoksin oluşumunu engelleme gibi pek çok avantaj sunuyor.

"File sistemi sayesinde hem kalite hem de verimlilik artıyor" diyen İl Müdürü Uzun, bu destekleme programının çiftçilerin refah seviyesini artırmak ve tarım sektörünün gelişmesine katkı sağlamak adına önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Çiftçiler il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edebilirler. - DÜZCE