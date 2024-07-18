Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Haziran ayında 423 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Haziran ayında 79 bin 313 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Haziran ayında Düzce'de 423 konut satışı yapılırken, Kocaeli'de bin 946, Sakarya'da bin 357, Bolu'da 325 ve Yalova'da 884 konut satışı gerçekleşti.

TUİK'in verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu. - DÜZCE