Düzce'de İhracat ve İthalat Düşüşte

Ekonomi

Düzce ilinde Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 41,6 azaldı, ithalat yüzde 42,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce'de ihracat 2024 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 azalarak 25 milyon 881 bin dolar, ithalat yüzde 42,2 azalarak 19 milyon 53 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE