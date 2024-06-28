Düzce'de İhracat ve İthalat Mayıs Ayında Azaldı

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14,2 azaldı, ithalat yüzde 18,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemine göre üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce'de ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 31 milyon 145 bin dolar, ithalat yüzde 18,3 azalarak 21 milyon 521 bin dolar olarak gerçekleştiği görüldü. - DÜZCE